Indra nombra a Frank Torres director general de su división de blindados

Indra ha nombrado este lunes al ingeniero tarraconense Frank Torres nuevo director general de su división de vehículos militares terrestre, Indra Land Vehicles. Torres se incorpora al comité de dirección y director de programas de la unidad de Programas Transversales y Calidad de la compañía española participada por el Estado.

Torres llega de ser presidente de Nissan en India y vicepresidente europeo de Transformación de Negocio y relaciones con la Alianza en Europa. Con más de 30 años de trayectoria profesional en el sector de la automoción, en ámbitos como la fabricación, la gestión de proyectos complejos y la estrategia de desarrollo y producción de vehículos a nivel internacional, Torres también ha sido responsable de Operaciones Industriales de la compañía en España.

Ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), cuenta con un MBA Internacional (EUNCET – UPC, Terrasa), PADE (IESE) y un Executive Program en Gestión de Estrategia Global (Harvard).

Con la entrada de Frank Torres a la compañía, Indra continúa fortaleciendo su ecosistema industrial y tecnológico, alineado con los objetivos de soberanía nacional y modernización de las capacidades de defensa terrestre.

"La incorporación de Frank Torres refuerza nuestra apuesta por el talento y la excelencia operativa. Su experiencia internacional y capacidad de liderazgo serán fundamentales para afrontar los retos estratégicos que tenemos por delante. Indra Group está avanzando en su apuesta por concentrar en Asturias, a través Indra Land Vehicles, la fabricación de plataformas de alto valor para el sector de la defensa con tecnología cien por cien española", destaca José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra.

En su nuevo rol, Torres será responsable de impulsar el desarrollo de soluciones avanzadas para vehículos militares terrestres, coordinar los principales programas del grupo y fortalecer las sinergias entre las distintas áreas de negocio de la compañía. Su visión global y capacidad de gestión serán clave para consolidar el posicionamiento de la compañía como socio tecnológico de referencia en defensa a nivel europeo.

150 profesionales

Indra Land Vehicles es la nueva división dedicada al diseño, producción e integración de vehículos militares de ruedas y cadenas de la compañía que preside Ángel Escribano. Fundada este año será un pilar clave para los futuros programas europeos de defensa colaborativa y busca consolidar a la compañía como un actor global en la industria de defensa y aeroespacial hacia 2030.

El impulso industrial de la división se materializa con la reciente adquisición de la planta El Tallerón, en Gijón, que se convertirá en el centro de producción de blindados y estructuras terrestres con tecnología 100% española. Las instalaciones, que ocupan más de 75.000 m², se equiparán con sistemas de automatización, robótica y soldadura avanzada para instalar nuevas líneas de fabricación y montaje de todo tipo de vehículos militares.

El proyecto prevé la integración de más de 150 profesionales y una inversión significativa en modernización y formación. Con esta operación, Indra aumenta sus capacidades industriales y se posiciona como un referente en el sector de defensa español y europeo, consolidando a Asturias como el centro neurálgico de su actividad de plataformas terrestres y aprovechando la creciente demanda del mercado europeo.