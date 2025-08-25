¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy lunes?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,945€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 25 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación CANARY OIL de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,947€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Telde en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 tiene la Gasolina 98 a 1,094€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ESCALERITAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 25 de agosto, está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., donde está a 0,945€ el litro. La otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, a 0,947€ el litro en la estación CANARY OIL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Agüimes, en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde el diésel está a 0,945€ el litro. La segunda mejor opción está en Agüimes, a 0,945€ el litro en PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,094€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la H2EXAGON ESCALERITAS, que está a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN a 1,229€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,049€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 25 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,065€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,065€.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, lunes 25 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,155€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,159€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 tiene un precio de 1,025€ el litro.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,280€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la estación MERCASOSA a 1,290€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, lunes 25 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 25 de agosto, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 0,968€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 0,968€ el litro, situada en Calle Alegría 2. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,094€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

