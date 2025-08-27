Los canarios firman en 2025 el mayor número de hipotecas en 14 años

El dinamismo del mercado hipotecario canario se consolida. El Archipiélago cerró la primera mitad del año con un total de 8.475 hipotecas sobre viviendas, un incremento del 18,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y no es que las condiciones para asumir el crédito hayan mejorado. De hecho, la evolución del precio de la vivienda en venta en Canarias mantiene su tendencia ascendente –un 17,2% más alto con respecto a junio del año anterior–. No obstante, no se frena la compra de casas y pisos. Pues es más, esas 8.475 hipotecas de la primera mitad del ejercicio son la cifra más alta en 14 años, desde que en el primer semestre de 2011 los isleños firmaran 9.531 créditos para adquirir una vivienda, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte del préstamo bancario para la adquisición de casas y pisos se observa también en el dato interanual del mes de junio. El incremento fue de casi un 40% con respecto al mismo mes de 2024. El porcentaje responde a una subida aún mayor que en el conjunto del país, que fue del 31,7%. Lo que deja a Canarias como la séptima comunidad autónoma con mayor crecimiento, con Aragón (96,8%), Extremadura (65,3%) y Cantabria (63,3%) a la cabeza. Mientras, el menor crecimiento en la constitución de hipotecas se produjo en las Islas Baleares (12,5%) y la Comunidad de Madrid (20,6%).

Otro dato que reafirma la tendencia ascendente del crédito para la propiedad tiene que ver con el importe. En cuanto a la suma de las operaciones en cada semestre, esas 8.475 hipotecas que se registraron en la Comunidad Autónoma suponen una media mensual de 281,9 millones de euros, una cantidad más que significativa. De ahí que para poder encontrar una cifra mayor haya que remontarse a hace 15 años. Entre enero y junio de 2010, la media mensual del crédito para la adquisición de una propiedad ascendía a un total de 415,6 millones de euros. El volumen total que se movió en los primeros dos trimestres del año en fincas urbanas –lo cual incluye garajes, trasteros, locales comerciales pero, sobre todo, viviendas– contrasta además con el del año anterior, un 30,9% inferior al ascender a 194,8 millones de euros de media mensual en créditos.

Préstamos de 159.000 euros

Los préstamos que se concedieron por casa o piso tenían una media de 159.000 euros en el primer semestre de 2025. En el año anterior –de enero a junio– el precio era de 118.000 euros, unos 41.000 euros menos o, lo que es lo mismo, una diferencia del 25,8 %. El dato no incluye el requerimiento mínimo del abono del 10% del precio de la casa –lo que comúnmente se conoce como entrada de un piso–, que suelen pedir los bancos para la concesión del préstamo. Además, hay que tener presente que en el cálculo anterior también se tienen en cuenta garajes, trasteros y locales comerciales. Pues bien, en base a un estudio del portal inmobiliario en línea Fotocasa, el precio actual medio por metro cuadrado se sitúa en los 3.538 euros, por lo que una vivienda media de 80 metros cuadrados cuesta más de 283.000 euros.

Así, el capital concedido en toda España para el total de los préstamos se incrementó el 45,7% respecto al año anterior, hasta 9.778 millones, la mayor cifra desde octubre de 2024. Mientras, el capital prestado para las hipotecas de viviendas subió el 52,1%, hasta superar los 7.000 millones de euros, lo que no sucedía también desde esa fecha.

Los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) también confirman que el tipo de interés medio en las hipotecas ya encadena cinco meses en los que se mantiene a orillas de la cota del 3%, sobre la que estuvo casi dos años. Esta tendencia cambió en febrero de este año cuando registró un porcentaje de pago por préstamo del 2,96%. En concreto en junio se situó en el 2,99%, casi una décima por encima del mes anterior y su nivel más alto desde el pasado mes de enero (3,08%).

Opinión de los canarios

Con todo ello es más evidente que la hipoteca se reactiva, pues presenta cifras que solo son comparables con las de hace una década. No en vano, para encontrar una cantidad mayor –ya no en la primera mitad de 2025, sino en cualquier primer semestre– hay que remontarse a 2010. En otras palabras: hay que trasladarse a los años posteriores al inicio de la Gran Recesión, que comenzó en octubre de 2007 precisamente con el estallido de la crisis de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos. En 2011 y 2012 todavía quedaban restos de esa burbuja inmobiliaria que, tras su explosión, resultó en la caída de la demanda y de los precios del hogar.

El aumento de las hipotecas coincide con la opinión de la población canaria. Más de dos de cada tres canarios activos en el mercado de la vivienda (69%) consideran que el precio actual del alquiler hace que compense más pagar una hipoteca que buscar un inmueble como inquilinos. Al mismo tiempo, el informe añade que la percepción sobre la dificultad de acceder a una vivienda debido a las condiciones hipotecarias es del 68%, diez puntos porcentuales menos que el año anterior.