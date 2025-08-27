Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio

Hoy miércoles 27 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Lanzarote para la Gasolina 98 a 1,129€ el litro en la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN de Calle Juan Carlos I 23 en el municipio de Tías, seguida de la estación de servicio DISA BALOS a 1,139€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Alamendro 29 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,945€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,947€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 tiene un precio de 0,945€ el litro.

La estación de DISA BALOS en Agüimes, Calle Alamendro 29, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,139€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Diego Vega Sarmiento 70, en la estación DISA EL DRAGON a 1,149€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, miércoles 27 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 0,945€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Agüimes, CANARY OIL, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde el litro está a 0,947€.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,049€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,049€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 27 de agosto, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,065€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,065€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Calle Juan Carlos I 23, a la gasolinera DISA PUERTO DEL CARMEN, donde el litro está a 1,129€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 tiene un precio de 1,025€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 27 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,155€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,169€.

La estación de CEPSA en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,275€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,280€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA EL DRAGON de Calle Diego Vega Sarmiento 70 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 27 de agosto está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,197€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,999€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,999€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

