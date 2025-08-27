La Plocan transforma Canarias en el laboratorio de la energía renovable

Transformar el panorama actual del sistema eléctrico a través de la integración de fuentes renovables. La Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) lidera el proyecto Brain2Power, una iniciativa pionera que busca transformar la manera en la que se produce, almacena y gestiona la energía, contribuyendo a la estabilidad del suministro y mejorando, en definitiva, la respuesta a las necesidades futuras del sistema eléctrico con energía limpia.

El proyecto busca desarrollar y validar un nuevo modelo de gestión de infraestructuras energéticas, basado en las Virtual Power Plants (VPP). Estas plantas de energía virtuales permiten coordinar distintas fuentes de energía renovable –solar, eólica y marina–, sistemas de almacenamiento en baterías e hidrógeno verde, gestionando automáticamente la generación, el consumo y el almacenamiento energético gracias a la inteligencia artificial y a herramientas digitales de última generación.

Brain2Power permitirá, por primera vez en España, ensayar y demostrar la viabilidad de nuevos modelos de negocio en el ámbito de la energía, centrados en el mercado local y el comercio directo de energía peer-to-peer (entre compañeros). Esto significa, según explicó la Plocan, que empresas, comunidades energéticas, consumidores y usuarios podrán intercambiar energía renovable de forma directa, «generando beneficios tanto para el medioambiente, como para la economía local». Esta fórmula abre la puerta a sistemas energéticos «más flexibles y personalizados, facilitando el ahorro y la competitividad de empresas y ciudadanos».

El proyecto impulsa la transferencia de conocimiento, así como el aprovechamiento de las energías renovables gracias a sistemas inteligentes de gestión y almacenamiento. De esta manera se reduce la dependencia de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, se posiciona al Archipiélago como «referente internacional en la transición energética y la digitalización del sistema eléctrico». «Brain2Power sitúa a Canarias como un laboratorio puntero de innovación en gestión de energías renovables e inteligencia artificial», explicó el director de Plocan, Joaquín Hernández. Pues bien, se trata de un paso decisivo hacia un sistema eléctrico que Hernández define como «más limpio, flexible y cercano a la ciudadanía».

De esta manera, la plataforma experimental de Plocan servirá como banco de pruebas a escala industrial para validar, en la práctica, los sistemas y herramientas para la generación, almacenamiento y gestión digitales de la energía. Tras su demostración, los resultados podrían aplicarse de forma efectiva en puertos, campus universitarios, polígonos industriales o comunidades energéticas y así contribuir a un sistema energético más sostenible, descentralizado y participativo.

Además, Brain2Power impulsa la «creación de nuevos mercados y oportunidades de negocio en torno a la transición ecológica», subraya el director de Plocan. Asimismo añade que «la iniciativa se alinea con los objetivos europeos y nacionales de descarbonización, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático». Por lo tanto, «contribuyen a un modelo de energía más autónomo, democrático y limpio. También favorece nuevas oportunidades de negocio y empleo cualificado, vinculados a la innovación, la energía limpia y los mercados digitales, posicionando a las Islas como referente en innovación tecnológica, descarbonización y transformación energética».

Brain2Power, en el que también participan el centro tecnológico ITG y la empresa Regenera Levante, cuenta con una financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 1,5 millones de euros, aportados a través de los fondos extraordinarios europeos Next Generation EU, instrumentalizados dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.