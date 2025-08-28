Más enfado con Aena que con Ryanair en el sector turístico canario

Canarias se desmarca del resto de España de la preocupación por las amenazas de Ryanair de recortar hasta un millón de plazas en el conjunto del país. El sector hotelero de las Islas está pendiente del anuncio de la compañía irlandesa, el próximo miércoles, sobre el detalle de esta medida que asume tras la subida de tasas de Aena. La sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos del país aumentó en un 6,5% sus tarifas para 2026. Una decisión por la que las patronales hoteleras de Canarias tachan a Aena de poner en riesgo la competitividad de las Islas con otros destinos. Al mismo tiempo están convencidas de que «aparecerán nuevas aerolíneas preparadas para cubrir la demanda», como asegura Jorge Marichal, empresario hotelero y presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

La compañía aérea con más tráfico de España aumentó la presión sobre el Ejecutivo nacional para reformar la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado, y mejorar la competitividad de los aeropuertos regionales, que están vacíos o infrautilizados «casi al 70%», según confirmó el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Eddie Wilson, en una entrevista a Europa Press. «Si los aeropuertos están vacíos, significa que el precio es incorrecto. Es así de simple», argumentó. Este sería, según Wilson, el principal motivo por el que la compañía ha decidido reubicar aviones y capacidad en otros mercados europeos más competitivos, como Italia, Suecia, Croacia, Hungría o Marruecos, donde los gobiernos «sí incentivan activamente el crecimiento».

No obstante, donde hay demanda hay negocio. Comienza el invierno para las Islas y con ello su periodo turístico más fuerte. Sus condiciones climáticas y su ubicación –a cuatro horas de sus principales clientes alemanes y británicos– mantienen al Archipiélago en como uno de los principales destinos. Por ello, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José Mañaricúa, se mantiene prudente, «nadie quita plazas donde tiene negocio», subraya. Y, aún cuando se plantean desde el sector la posibilidad de que el recorte de plazas llegue a Canarias, el optimismo recae en que «se trabajaría para que otras líneas aéreas rellenaran ese hueco vacante», explica Jorge Marichal.

El sector demanda más implicación del Gobierno canario para frenar el alza de las tasas en la región

Más preocupa la inacción del Gobierno canario en la decisión de Aena de la mayor subida en diez años de sus tarifas. La decisión encarecerá los billetes hasta un máximo de 11,03 euros por pasajero en 2026. En este sentido, las patronales hoteleras insisten en que Canarias debería tener un régimen fiscal diferenciado y critican que la norma se adopte en un momento de beneficios récord de Aena. «Somos regiones ultraperiféricas y tenemos más condicionantes para la actividad turística, por lo que se debería tener más cuidado que en otros territorios», declara el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal.

Asimismo Mañaricúa, reafirma que la medida de Aena no ha tenido en cuenta la peculiaridad territorial de Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, cuya única vía de salida a determinadas regiones es por avión. De ahí que el empresario ponga el foco en el Gobierno canario, que «debería haber actuado con más fuerza y haber tenido mayor capacidad de negociación con el Estado».

Competitividad

El resultado de las nuevas tasas de Aena es la pérdida de competitividad. El presidente de la Confederación Española de Hoteles insiste en que «pensamos que somos el único destino del mundo y no es así». Además alude a los muchos destinos turísticos que suponen una competencia para las Islas y todos aquellos lugares que están trabajando por serlo. «Estamos dando más armas para que puedan conseguirlo antes», concluye.

Aún falta saber el movimiento de las demás aerolíneas. De hecho, ya a través de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) –organización que representa a más de 80 compaías aéreas– rechazaron el incremento de tasas y advirtieron de que llega en un mal momento en el que el tráfico empezaba a consolidarse –tras la crisis de la COVID– y en un contexto de alta competencia en precios. También falta saber qué comunidades autónomas serán las afectadas. El dato se dará a conocer el próximo miércoles. «No son buenas noticias», afirma Marichal, aunque todavía no es posible hacer ningún balance de las consecuencias en las Islas.

La nueva reducción de la compañía low cost se suma a la que ya se produjo este verano, temporada en la que, pese a ello, creció un 2% en España. Ryanair redujo un 18% su capacidad perdiendo un total de 800.000 asientos y 12 rutas debido a «excesivas tasas y falta de efectividad de los planes de incentivos de Aena» que en su opinión son «completamente ineficaces para apoyar la política del Gobierno de crecimiento en los aeropuertos regionales».