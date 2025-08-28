El grupo hotelero canario Lopesan consigue irrumpir en Tenerife al segundo intento

La llegada de Grupo Lopesan a Tenerife mediante la compra del hotel Bahía del Duque (Adeje) no es fruto de la casualidad ni se corresponde con una decisión atropellada. La estrategia trazada por la nueva generación –Francisco López (hijo de Eustasio) como CEO y José Alba, director general– que comanda con libertad de actuación desde hace cerca de diez años el holding canario asumió tres grandes retos. El último de ellos es poner un pie en Tenerife con una entrada de relumbrón e incrementar su presencia en el Archipiélago, que hasta ahora se ceñía a Gran Canaria y Fuerteventura.

Algo se movía desde hace meses. En junio, CEOE-Tenerife distinguió a Lopesan como una de las empresas con mayor reputación social de Canarias. Nada que objetas, sobre todo cuando la organización empresarial señaló que el galardón era resultado de un estudio realizado sobre el reconocimiento social de la empresa y el empresariado canario que contó con la participación de más de mil encuestados. No obstante, sí flotó en el aire la pregunta de por qué a una empresa que hasta ese momento no había traspasado la frontera interprovincial.

En junio, Spring Hotels pagó 430 millones de euros al fondo de inversión canadiense Brookfield para hacerse con el complejo Mare Nostrum Resort

Lopesan intentó poco después hacerse con el complejo Mare Nostrum Resort (Arona), pero el precio, considerado excesivo, le cerró el paso. Finalmente fue Spring Hotels, cadena que tiene toda su planta hotelera distribuida por la isla tinerfeña, la que se hizo con el activo. 430 millones de euros convencieron al fondo de inversión canadiense Brookfield, que solo cuatro años antes había adquirido Selenta (grupo hotelero) por 440 millones.

Los 320 millones de euros que, según fuentes cercanas a la operación, pagarán los López al Grupo CIO (Compañía de las Islas Occidentales) por el Bahía del Duque se consideran suficientes por ambas partes. No obstante, la operación no está cerrada por completo. Lopesan acude a esta fuerte inversión de nuevo en comandita con el fondo de inversión Stoneweg Hospitality como ya hiciera en el tramo final del pasado año para adquirir el hotel Miguel Ángel del madrileño Paseo de la Castellana (210 millones de euros).

'Due diligence'

Juntos exploran ahora hasta el último rincón de los cajones del Bahía del Duque en la habitual due diligence previa a la firma de una operación de este calado. «Es como el reconocimiento médico que pasa un jugador fichado por un equipo», explicó ayer un experto del sector. Una labor de auditoría que alcanza a los ámbitos financiero, laboral y legal; a todos ellos, o a los que decidan los compradores. El deseo de los adquirientes es que este capítulo no se alargue en exceso, les consta que la cadena H10 también tiene interés.

La ya mencionada compra del Hotel Miguel Ángel da respuesta a otro de los objetivos irrenunciables que se han autoimpuesto los rectores de Lopesan: la presencia en el segmento alojativo urbano. Y la incorporación de ese activo de lujo al balance no es un hecho aislado. Meses antes, al inicio del pasado año, la familia López firmó con AC Hotels by Marriott un acuerdo para la explotación comercial durante dos años del hotel Iberia (4 estrellas) en la capital grancanaria. El grupo que preside Antonio Catalán seguirá al frente de la gestión en ese tiempo.

El ‘holding’ canario cuenta con 22 hoteles que suman 8.247 habitaciones y tiene más de 5.000 trabajadores

El tercer gran objetivo es el más consolidado por el momento: la internacionalización de la empresa. Pasan ya ocho años desde que Lopesan se hizo con la mayoría accionarial del Grupo IFA, en el que tenía presencia desde el último año del siglo pasado. Esa inversión permite al holding isleño tener presencia en Alemania y Austria. En todo este tiempo, la consideración internacional del grupo ha ido creciendo en cada evento y feria que se ha celebrado.

El gran salto lo propiciaron las inversiones en Punta Cana (República Dominicana), cuyo exponente final es el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, inaugurado en 2019 tras acometer unas obras de remodelación cuyo coste se situó por encima de los 230 millones de euros. El siguiente paso fue desembarcar –2022– en el continente asiático, y el destino elegido fue Khao Lak (sur de Tailandia). La fórmula, la comercialización de un establecimiento de cinco estrellas, el Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel.

Atom Hoteles, que compró 22 de las 40 villas del hotel, también jugará un papel en el cierre de la operación

El emporio canario está presente, por tanto, en cinco países, cuenta con 22 hoteles y un total de 8.247 habitaciones. Más de 5.000 empleados trabajan en él.

La compraventa del Bahía del Duque tiene un tercer actor interesado. En 2018, la socimi (sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) Atom Hoteles –propiedad de Bankinter– adquirió 22 de las 40 villas que forman parte de la planta alojativa. Un relevante miembro de su consejo de administración se mostró ayer «sorprendido» por la noticia, que corría desde la tarde del miércoles por los círculos empresariales tinerfeños.