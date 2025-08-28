El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy, jueves 28 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, Calle Fernando Guanarteme 82, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,948€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación de DISA TARAHALES I en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,149€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy jueves 28 de agosto, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,065€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,065€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,049€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,049€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el diésel está a 1,025€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,280€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la MERCASOSA, que está a 1,290€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 28 de agosto, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,155€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,169€ el litro en la estación PETROPRIX.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, jueves 28 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA CRUCE DE MELENARA de Cruce de Melenara es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 28 de agosto está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

