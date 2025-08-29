La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 29 de agosto, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,945€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,948€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,945€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,946€ el litro en la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio DISA TARAHALES I. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la REPSOL de la isla de Lanzarote, en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio DISA TARAHALES I de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Carretera Los Tarahales. En Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde sale a 0,945€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Lucía de Tirajana, estación de OCÉANO SARDINA SUR en Calle Fernando Guanarteme 82, donde se puede encontrar el gasoil a 0,946€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 29 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 0,945€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Lucía de Tirajana, a Calle Fernando Guanarteme 82, donde la estación de OCÉANO SARDINA SUR ofrece la Gasolina 95 a 0,948€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 29 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,065€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,065€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,049€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,049€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el diésel está a 1,025€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 29 de agosto, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,155€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,169€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,280€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la MERCASOSA, que está a 1,290€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,149€ el litro, en Carretera Los Tarahales en la estación de servicio DISA TARAHALES I. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 29 de agosto, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 29 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,969€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación DISA CRUCE DE MELENARA, en Cruce de Melenara, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera DISA BOCABARRANCO también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Calle Alegría 35.

