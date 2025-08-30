Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy sábado en tu municipio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, sábado 30 de agosto, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,945€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,964€ el litro en la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Lanzarote, en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio REPSOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la REPSOL de la isla de Lanzarote, en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,945€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,966€.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112, a 1,169€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35 de Telde a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,280€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Puerto del Rosario, Calle Casillas del Ángel 132, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,289€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde sale a 1,025€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 30 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,155€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Casillas del Ángel 132, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 30 de agosto, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,169€ el litro, en Calle Alegría 35 en la estación de servicio DISA BOCABARRANCO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

