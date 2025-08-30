Una sola pregunta que puede transformar tu entrevista de trabajo

En muchas entrevistas de trabajo el instante decisivo no llega con las primeras respuestas, sino justo al final, cuando el reclutador lanza la clásica cuestión: “¿Tienes alguna pregunta para mí?”. Este momento es, en realidad, una oportunidad estratégica para diferenciarse. Una pregunta bien diseñada no solo muestra interés genuino, sino también preparación, visión y capacidad de análisis.

Según datos de la consultora Robert Half (2023), el 84 % de los responsables de selección considera que las preguntas del candidato son un reflejo directo de su nivel de motivación y madurez profesional. En otras palabras: lo que plantees en ese instante puede inclinar la balanza a tu favor.

Ejemplo real que marcó la diferencia

La reclutadora e influencer laboral @carolaagomez compartió en sus redes una experiencia reveladora. Mientras entrevistaba a un candidato, este le preguntó: “¿Qué fortalezas y debilidades ves en mi perfil respecto al rol?”. La respuesta la obligó a dar un feedback directo en plena entrevista. Con esa sola pregunta, el candidato consiguió tres ventajas:

Descubrió si realmente estaba siendo considerado para el puesto.

Identificó qué aspectos había transmitido con éxito.

Tuvo la posibilidad de defenderse y explicar aquellos puntos que el reclutador veía como débiles.

Este ejemplo ilustra el poder de una pregunta final en entrevista: convertir un cierre rutinario en un momento memorable.

Lo que dicen los estudios sobre preguntar en entrevistas

No se trata de una moda en redes, sino de una estrategia con respaldo científico y profesional.

Harvard Business Review (2020) señala que los candidatos que muestran curiosidad inteligente son percibidos como más proactivos y con mayor potencial de crecimiento.

LinkedIn Learning (2021) confirma que quienes preguntan por fortalezas y debilidades en entrevista transmiten un enfoque de aprendizaje continuo y autoconocimiento.

Un informe de Glassdoor (2022) reveló que el 76 % de los reclutadores recuerda mejor a los candidatos que hacen preguntas relevantes, porque demuestran interés por el puesto más allá del salario.

a los candidatos que hacen preguntas relevantes, porque demuestran interés por el puesto más allá del salario. Una encuesta global de Indeed (2023) añade que el 72 % de los entrevistadores considera un “plus” cuando el candidato pregunta por los desafíos inmediatos del rol.

Preguntas estratégicas que elevan tu perfil

Si quieres aprovechar ese momento final, puedes optar por cuestiones que aporten claridad y generen conversación constructiva:

¿Cuáles considera que son mis principales fortalezas y debilidades respecto al rol?

¿Qué retos inmediatos afrontará la persona seleccionada en los primeros seis meses?

¿Cómo mide la empresa el éxito en esta posición?

¿Qué cualidades diferencian a los mejores integrantes del equipo?

Formular estas preguntas transmite proactividad profesional, capacidad de autocrítica y un interés real en el futuro del puesto.

Casos y datos que lo confirman

El impacto de esta estrategia también se refleja en cifras recientes:

Según un workshop de The Muse (2023), los reclutadores son un 60 % más propensos a recordar a un candidato que hace preguntas reflexivas al cierre. Fuente

Un estudio de AceUp (2024) mostró que el 82 % de los profesionales que formularon preguntas de retroalimentación al final de la entrevista pasaron a la siguiente fase, frente al 58 % que no lo hicieron. Fuente

Esto evidencia que no se trata de “rellenar” el final de la entrevista, sino de crear un impacto real en selección.

Palabras clave que potencian tu perfil y tu búsqueda

En un mercado laboral competitivo, los términos que acompañan a esta estrategia son decisivos tanto en entrevistas como en posicionamiento digital:

El cierre que abre oportunidades

En una entrevista, no solo cuenta lo que respondes, sino lo que preguntas. Una pregunta bien formulada al final puede cambiar por completo la percepción que el entrevistador tiene de ti, mostrando interés, autoconciencia y orientación al crecimiento.

Así que no dejes escapar ese momento clave: conviértelo en tu mejor carta de presentación y transforma una entrevista en una oportunidad para brillar con inteligencia y propósito.