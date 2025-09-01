CCOO pide el apoyo de Clavijo para la reducción de la jornada

La nueva ejecutiva del sindicato CCOO en el Archipiélago solicitó ayer a Coalición Canaria (CC) que apoye en el Congreso de los Diputados la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Lo hizo durante su primera reunión institucional con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también secretario general de CC, y otros miembros de su Gobierno, una reunión en la que puso sobre la mesa los asuntos que considera relevantes para la ciudadanía en las Islas.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, reafirmó tras la reunión «el compromiso, en este caso como partido político y ejecutiva de CC en Canarias, de admitir a trámite en el Congreso la ley de reducción de la jornada laboral y abrir ese espacio de debate para ver de qué manera puede salir de la mejor forma para todas las partes», un espacio para el que cree que «también hay un amplio recorrido para ponerse de acuerdo».

La secretaria general de CCOO en la Comunidad Autónoma, Vanessa Frahija, destacó la vivienda, la precariedad laboral, el absentismo y la productividad entre los temas tratados en la reunión, pero igualmente señaló la preocupación del sindicato en relación a los presupuestos para el próximo año, en el sentido de que sean «sensibles con lo público: la sanidad, la enseñanza, la dependencia», entre otros temas sociales relevantes para Canarias.

«Sobre todo hablar de lo que preocupa a la gente: los salarios, las condiciones laborales, la economía en Canarias, el reparto de la riqueza, el PIB...», indicó la secretaria general del sindicato, que avanzó que en algunos temas han alcanzado posibles acuerdos con el Ejecutivo para conformar mesas de concertación y diálogo social, mientras que otros han quedado pendientes de retomar en futuras reuniones.

Frahija insistió en que el reparto de la riqueza para la clase trabajadora en Canarias en su día a día «es prácticamente inexistente», al ser «la primera o segunda comunidad autónoma con peores salarios», algo que «no se puede consentir con el crecimiento económico» actual, que «supera el 4%, por encima de la media europea».

Asimismo arremetió contra las patronales al indicar que «lloran continuamente por la falta de plantilla, pero después resulta que hacen contratos vergonzosos, a nuestro parecer, y que nada tienen que ver con lo que debería ser una contratación estable».

«En vez de estas campañas orquestadas, guionizadas para atacar constantemente al trabajador con el absentismo y la productividad y para seguir persiguiendo a la clase trabajadora, se deberían tomar más en serio, y sé que no les gusta esta palabra, mejorar las condiciones laborales a la clase de trabajadora, porque ganaríamos en productividad, mejoraría la salud laboral de sus trabajadores y se haría una contribución al pueblo canario», subrayó Frahija, que cuestionada por los convenios de hostelería, recordó que el de Las Palmas vence este año y que se acordó que en los meses de septiembre u octubre se constituya la mesa negociadora para establecer la nueva negociación. En cuanto al de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, reiteró el desacuerdo de CCOO, ya que entienden que se ha «retrocedido» en varios derechos laborales y sociales.

Sobre vivienda, Frahija dijo que Clavijo les garantizó que les trasladará toda la documentación sobre la Reserva para Inversiones en Canarias y la construcción de viviendas de alquiler residencial, para que en el sindicato puedan conocer cómo se va a llevar a cabo. Por su parte, Barreto defendió la construcción de vivienda, tanto pública como privada, para solucionar la ‘emergencia habitacional’.