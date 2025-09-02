El tirón turístico sitúa a Canarias entre las cinco regiones donde baja el paro

Los récords que suma el sector turístico en Canarias tienen su reflejo en las estadísticas del paro registrado y colocan a las Islas como una de las cinco comunidades donde bajaron las cifras del desempleo en agosto, en dirección contraria al repunte del paro experimentado a nivel nacional.

La mayor parte de la caída mensual del desempleo fue en el sector servicios, aunque en todos los sectores se incrementó el empleo a excepción de la industria. Una de las principales variantes positivas del mercado laboral es la reducción del paro en los mayores de 45 años y en los desempleados de larga duración, que también se benefician de la buena marcha del principal sector de la actividad económica del Archipiélago.

En relación con los afiliados a la Seguridad Social, el mayor crecimiento se produce en el empleo público vinculado a la sanidad y a los servicios sociales. De hecho sanidad y hostelería compensaron el descenso provocado en educación por la finalización del curso escolar, lo que supuso que en agosto se registraran 768 afiliados más, un 0,1% superior a julio, lo que eleva la afiliación total a 934.883 personas, igualmente en sentido contrario a los datos nacionales, donde sí hubo una caída de la afiliación.

En la estadística nacional, el paro registrado en el mes de agosto subió en doce comunidades autónomas y lo hizo especialmente en País Vasco (3,98%), Cataluña (2,49%) y Baleares (2,29%), mientras que descendió en Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Asturias, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, en el conjunto del Estado el paro aumentó en agosto en 21.905 personas y se sitúa en 2.426.511, el nivel más bajo en este mes desde 2007.

En Canarias el paro registrado bajó en 873 personas en agosto en relación al mes anterior (-0,58%) hasta los 150.215 desempleados. Con la bajada de agosto se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007, y desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en agosto la mayoría de veces en Canarias (22 veces), mientras que ha subido en siete ocasiones. En el último año el desempleo acumula un descenso de 12.830 parados, lo que supone un 7,9% menos.

Según el Gobierno regional, desde el inicio de la legislatura el paro ha bajado en las Islas en más de 22.000 personas. Además, destacó la trayectoria interanual con 12.830 personas más trabajando que hace un año.

El perfil predominante de quienes han abandonado el desempleo en agosto son los mayores de 45 años. La viceconsejera de Empleo, Isabel León, señaló ayer que «la buena marcha del mercado laboral en Canarias está también teniendo su efecto positivo en colectivos que padecen especialmente las consecuencias del desempleo, y los últimos datos recogen que el paro registrado en esta franja de edad se sitúa en cifras mínimas desde septiembre de 2010». En el último año se redujo en 7.381 personas.

Además, aseguró que el número de personas en paro de larga duración, aquellas que llevan más de un año buscando empleo, disminuyó en más de 6.000 en el último año en las Islas, pese a que en agosto implicó un aumento relativo del 0,02%, registrando 14 parados más.

En afiliación a la Seguridad Social, las ramas de Sanidad y Hostelería, con sendos repuntes de 1.337 (1,3%) y 1.020 (0,6%) trabajadores adicionales, en cada caso, compensaron la contracción de 1.521 personas (-3,1%) descrita por la Educación, debido al término del curso académico.

Por su parte, las actividades administrativas y servicios auxiliares también apuntaron un avance relevante, aunque más moderado, que se cifró en 618 efectivos (0,8%). En cuanto al resto de los sectores productivos, la agricultura fue la única que mostró un comportamiento positivo en agosto, sumando 175 trabajadores adicionales (0,6%); mientras que, por el contrario, la construcción y la industria evidenciaron retrocesos mensuales de 245 efectivos en el primer caso (-0,4%) y de 14 en el segundo (-0,03%).