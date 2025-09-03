Los guagüeros del transporte regular interurbano en Las Palmas anuncian huelga indefinida para septiembre: estas son las fechas

El mes de septiembre se presenta conflictivo en el servicio del transporte regular interurbano de viajeros por carretera en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Canarias, a través de su Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha presentado este miércoles, 3 de septiembre, ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, el preaviso de huelga para las islas de la provincia de Las Palmas, movilización que pretenden realizar a partir de mediados del presente mes, si trabajadores y patronal no llegan antes a un acuerdo. Los guagüeros llevarán a cabo la protesta, según exponen en el documento al que ha tenido acceso este periódico, “ante la falta de avances en la mesa negociadora del convenio colectivo del sector de transporte interurbano regular de viajeros por carretera de uso general en la provincia de Las Palmas”. Un aviso que también han hecho extensivo a la Asociación de Empresas de Transporte Regular de Viajeros (ARV), informan fuentes sindicales.

Entre los motivos del paro argumentan “el nulo avance en la negociación del convenio colectivo del sector”; “la pretensión de la patronal de la sustitución/modificación de la negociación del convenio colectivo sectorial por la negociación de un acuerdo marco sectorial", fórmula que en opinión de los trabajadores, "no garantiza la equiparación de condiciones laborales y salariales a nivel provincial, frustrando los objetivos de homogeneización perseguidos por las organizaciones sindicales”; “la ausencia de compromiso de la parte empresarial respecto a una vigencia estable de convenio colectivo sectorial provincial, que garantice la seguridad jurídica y laboral de las personas trabajadoras en el horizonte temporal planteado hasta 2032”; y “la oposición patronal a la conformación de una tabla salarial unificada”.

Pasajeros en la estación de guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Reducción de la jornada laboral y ampliación del convenio colectivo

La firma de un acuerdo marco, tal y como pretende la patronal, recuerdan los representantes sindicales, es el principal objetivo la negociación y de la firma del convenio colectivo provincial del sector.

Por otro lado, quieren garantizar la inclusión de la subrogación del personal en el convenio colectivo, de modo que “se asegure la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de las condiciones laborales en los supuestos de sucesión de contratas o concesiones” y asegurar la vigencia del convenio colectivo hasta el año 2032.

Presentación de cinco guaguas sostenibles para el transporte interurbano en Lanzarote / La Provincia

Otros de los asuntos que demandan es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, “en línea con las previsiones de modificación del Estatuto de los Trabajadores y con los principios de salud laboral y conciliación de la vida personal y familiar” y establecer una tabla salarial unificada, que “garantice la convergencia de las condiciones económicas en todos los operadores, evitando desigualdades retributivas entre trabajadores que realizan idéntica actividad en distintas islas de la provincia”.

Además, pretenden que se incorporen al convenio colectivo “las recientes novedades legales en materia de permisos y licencias, asegurando su plena efectividad y aplicación a toda la plantilla” y “reforzar la homogeneización de las condiciones laborales a nivel provincial, de forma que todos los trabajadores que prestan servicios regulares de transporte de viajeros en la provincia disfruten de las mismas condiciones salariales y laborales”.

Días de huelga en las guaguas del servicio público interinsular en Las Palmas

Las fechas de las movilizaciones son las siguientes:

En Lanzarote y Fuerteventura , el paro comenzará los días 15 (festividad de la patrona de Lanzarote)y 16 de septiembre de 2025 , y continuará los días sucesivos con paros intermitentes de 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, hasta la resolución del conflicto .

, el paro comenzará los días , y continuará los días sucesivos con . En Gran Canaria, la huelga arrancará los días 17 y 18 de septiembre de 2025, respectivamente, y continuará las jornadas sucesivas con paros intermitentes en los mismos horarios que en Lanzarote y Fuerteventura, hasta la resolución del conflicto.

CC.OO. promueve la huelga (el sindicato mayoritario en el sector), que también respaldan UGT y la Agrupación de Trabajadores de Global (ATG).