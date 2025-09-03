Ryanair paga con Canarias su enfado con Aena por la subida de tasas

La compañía low cost Ryanair cancela todos sus vuelos en el aeropuerto de Tenerife Norte y reduce en un 10% las plazas disponibles en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria durante el invierno, en una protesta estridente contra la subida de tasas de Aena. La medida afecta, sobre todo, a los turistas nacionales y residentes que en su mayoría transitan las instalaciones aeroportuarias de La Laguna. Mientras, en una nota positiva, la actividad de la puerta de llegada de los turistas extranjeros de Tenerife Sur permanece intacta, coincidiendo con el inicio de la temporada alta. Eddie Willson, consejero delegado de la empresa irlandesa, también anunció que se cancelarán todos los vuelos de Vigo y se reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). Desde Aena, su presidente y consejero delegado, Mauricio Lucena, calificó la estrategia de Ryanair como un «chantaje» e insistió en los buenos resultados del sistema aeroportuario español, que prevé un incremento del 2% en el número de llegadas durante la temporada de invierno.

La amenaza que anunció la compañía aérea la semana pasada de eliminar un millón de plazas en los aeropuertos españoles –además de las 800.000 que había eliminado en verano– se esclareció esta mañana con Canarias en el punto de mira. Pues bien, el Archipiélago pierde 400.000 plazas en una decisión que genera preocupación, no solo en el sector turístico, sino también en el conjunto de la economía de las Islas y su conexión con la Península.

Como alternativa, la aerolínea desviará esos casi dos millones de plazas a aeropuertos en donde se están reduciendo los costes de acceso (especialmente en los aeropuertos regionales) para «impulsar el tráfico, el turismo y el empleo», explica Eddie Willson. Así el negocio de la compañía irlandesa se expande en Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá «una catástrofe turística» para la España regional, cree el alto cargo de Ryanair. Aunque, por parte de Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife la restricción «no parece grave, ni mucho menos, para la actividad turística».

Tasas de Aena

La compañía aérea asume esta decisión por «las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico de Aena». La sociedad mercantil, controlada en un 51% por el Estado, aprobó hace escasos meses la aplicación de un 6,5% de tasas, una tarifa que se refleja en la subida de 0,81 euros por pasajero, la mayor en diez años.

A pesar del cambio de tarifas, Ryanair se perfila como uno de los principales beneficiarios de las bonificaciones aplicadas por Aena en los últimos años. En total, los descuentos aplicados por la sociedad estatal que gestiona los aeropuertos del país ascienden a los 158 millones de euros de los cuales la compañía de bajo coste recibió el 22%: 35 millones de euros. Un dato que concuerda con su creciente apuesta por el mercado español, el segundo en ingresos para la aerolínea después de Italia.

Más pasajeros para el próximo invierno

En respuesta al cierre de bases y la reducción de plazas, Mauricio Lucena, señaló que se trata de un «nuevo capítulo de chantaje» por parte de Ryanair. El directivo de Aena aprovechó para desmentir el balance negativo de los aeropuertos españoles: «La actualidad en España es que hay niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos nacionales». De hecho se conocieron las cifras de la temporada de invierno de 2026 y prevén un incremento del 2% en el númeor de pasajeros con respecto a la temporada de invierno del año anterior.

Los datos justifican, a juicio de Lucena, que «la actividad turística en España sigue boyante y demuestra que los aeropuertos de Aena tienen las tarifas más competitivas de Europa». Además, destaca el buen funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias: «Por eso son capaces de atraer niveles récord de tráfico y turismo», subrayó.

Régimen fiscal para Canarias

Por su parte, José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias lamenta que Aena no haya tenido especial «sensibilidad con la condición de ultraperiferia de Canarias». El territorio insular, que depende elementalmente del transporte aéreo, no vio distinción en la aplicación de este aumento del 6,5% de las tarifas. En este sentido apuestan por la representación canaria en el consejo de administración de Aena, «ya que la visión del Archipiélago es distinta y debería estar reflejada en la gestión del operador aeroportuario», añade.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó que pedirá un encuentro inmediato con Ryanair y subrayó que la legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales.