Ryanair reduce drásticamente su operativa en Canarias: cierra su base en Tenerife Norte y reduce 400.000 plazas a las Islas

Ryanair reducirá en 400.000 las plazas disponibles con destino u origen en las Islas Canarias, una decisión que impacta de lleno en la conectividad del archipiélago con la Península. Además, la aerolínea irlandesa cancelará 36 rutas directas que enlazaban Canarias con ciudades españolas como Zaragoza, Santiago, Santander o Asturias.

Este ajuste drástico representa uno de los mayores golpes a la movilidad aérea en Canarias en los últimos años, afectando tanto al turismo como a los residentes que utilizan estas rutas para desplazamientos habituales.

La compañía justifica esta decisión por la subida del 6,62% de las tasas aeroportuarias impuesta por AENA, lo que, según Ryanair, hace inviables económicamente muchas de estas rutas, especialmente las que conectan con aeropuertos regionales.

Como parte del mismo ajuste, Ryanair eliminará su operativa en el aeropuerto de Tenerife Norte a partir del inicio del verano de 2026. Esta decisión limita aún más las opciones de vuelos directos desde esta terminal, clave para la movilidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Ryanair recorta un 41% de su capacidad regional en España

En el conjunto del territorio español, Ryanair anuncia un recorte generalizado de su operativa. En total, la aerolínea eliminará más de 600.000 plazas en rutas regionales, lo que equivale a un descenso del 41% en su capacidad.

El objetivo de estos recortes, según ha señalado la propia compañía, es ajustar su operativa a la nueva realidad de costes generada por las tasas aeroportuarias más altas.

Otra de las medidas más llamativas es la suspensión de todos los vuelos a Vigo, a partir del 1 de enero de 2026. Esta decisión supone una pérdida significativa para la ciudad gallega, que ya contaba con una oferta aérea limitada en comparación con otras capitales de provincia.