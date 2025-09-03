Turismo de Lanzarote resta importancia al recorte de Ryanair porque solo reducirá cuatro vuelos semanales con la Isla

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero insular de Turismo, Oswaldo Betancort, ha valorado este miércoles la decisión de la compañía Ryanair de reducir algunas de sus operaciones en Canarias. Betancort subraya que el impacto en la isla de Lanzarote será "muy limitado".

Según los datos que maneja el Cabildo, Lanzarote pasará de contar con 135 vuelos semanales en la temporada de invierno pasada, a 131 este invierno, lo que supone una reducción de únicamente cuatro vuelos semanales.

En cuanto a rutas, Ryanair pasa de 40 conexiones a 35, suprimiendo trayectos como Marsella, Luton, Turín, Barcelona y la africana Dakhla. Sin embargo, se incorpora una nueva conexión con Alicante y se incrementan frecuencias en varias rutas con la Península, lo que compensa en gran medida la incidencia.

Susana Pérez, Oswaldo Betancort y José Valle, en la edición de Fitur 2024. / La Provincia

"Una medida de presión histórica"

“El efecto real sobre Lanzarote es prácticamente insignificante, tanto en términos de vuelos como de conectividad. Se trata de una medida de presión que la compañía mantiene históricamente con el Estado español, vinculada a las tasas de AENA y a disputas con organismos de competencia y consumo”, destacó Betancort.

El presidente recordó que, si bien “ningún turista es malvenido y no debemos alegrarnos nunca de la reducción de rutas”, desde el Cabildo se está trabajando en reforzar la conectividad aérea de Lanzarote con compañías de mayor valor estratégico y rentabilidad para el destino, como British Airways, Iberia o aerolíneas norteamericanas.

“Nuestro objetivo es diversificar mercados y atraer un perfil de visitante que incremente el gasto medio en destino, lo que supone mayor riqueza para la isla y un turismo más sostenible en el tiempo”, añadió Betancort.