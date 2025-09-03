Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo de Lanzarote resta importancia al recorte de Ryanair porque solo reducirá cuatro vuelos semanales con la Isla

El Cabildo asegura que la isla pasará de contar con 135 trayectos semanales en la temporada de invierno pasada, a 131 este invierno

Las conexiones pasarán de 40 a 35 al suprimirse las de Marsella, Luton, Turín, Barcelona y la africana Dakhla

Un avión de la aerolínea Ryanair en una imagen de archivo.

Un avión de la aerolínea Ryanair en una imagen de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero insular de Turismo, Oswaldo Betancort, ha valorado este miércoles la decisión de la compañía Ryanair de reducir algunas de sus operaciones en Canarias. Betancort subraya que el impacto en la isla de Lanzarote será "muy limitado". 

Según los datos que maneja el Cabildo, Lanzarote pasará de contar con 135 vuelos semanales en la temporada de invierno pasada, a 131 este invierno, lo que supone una reducción de únicamente cuatro vuelos semanales.

En cuanto a rutas, Ryanair pasa de 40 conexiones a 35, suprimiendo trayectos como Marsella, Luton, Turín, Barcelona y la africana Dakhla. Sin embargo, se incorpora una nueva conexión con Alicante y se incrementan frecuencias en varias rutas con la Península, lo que compensa en gran medida la incidencia. 

Susana Pérez, Oswaldo Betancort y José Valle, en la edición de Fitur 2024.

Susana Pérez, Oswaldo Betancort y José Valle, en la edición de Fitur 2024. / La Provincia

"Una medida de presión histórica"

“El efecto real sobre Lanzarote es prácticamente insignificante, tanto en términos de vuelos como de conectividad. Se trata de una medida de presión que la compañía mantiene históricamente con el Estado español, vinculada a las tasas de AENA y a disputas con organismos de competencia y consumo”, destacó Betancort. 

El presidente recordó que, si bien “ningún turista es malvenido y no debemos alegrarnos nunca de la reducción de rutas”, desde el Cabildo se está trabajando en reforzar la conectividad aérea de Lanzarote con compañías de mayor valor estratégico y rentabilidad para el destino, como British Airways, Iberia o aerolíneas norteamericanas

Noticias relacionadas y más

“Nuestro objetivo es diversificar mercados y atraer un perfil de visitante que incremente el gasto medio en destino, lo que supone mayor riqueza para la isla y un turismo más sostenible en el tiempo”, añadió Betancort.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Reguero: «Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89»
  2. Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
  3. La Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio a Miguel Ángel Ramírez con otro tribunal
  4. Un conductor de guagua agredido tras expulsar a un pasajero violento en presencia de menores
  5. El 'colmo de la guerra de hamacas' en Canarias: turistas duermen en tumbonas para no perder sitio en la piscina
  6. Estos son los horarios y puntos de la recogida de trastos, enseres y escombros en Las Palmas de Gran Canaria para septiembre
  7. Viera y las cuentas pendientes: recibimiento bajo lupa en la discoteca de la 'Súper UD Las Palmas
  8. Muere Tana Hernández, el joven tetrapléjico que tras 8 años de lucha logró un ascensor para salir de su casa en Lanzarote

Luis García recupera a uno de sus favoritos en la UD Las Palmas: Iván Gil llega a Burgos

Luis García recupera a uno de sus favoritos en la UD Las Palmas: Iván Gil llega a Burgos

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

CB Gran Canaria: presentación de Braian Angola

CB Gran Canaria: presentación de Braian Angola

Del Canarias 50 rumbo a Teror: un grupo de jóvenes migrantes descubre la historia de Las Fiestas del Pino

Del Canarias 50 rumbo a Teror: un grupo de jóvenes migrantes descubre la historia de Las Fiestas del Pino

Personas migrantes visitan a la Virgen del Pino en Teror

Personas migrantes visitan a la Virgen del Pino en Teror

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Turismo de Lanzarote resta importancia al recorte de Ryanair porque solo reducirá cuatro vuelos semanales con la Isla

Turismo de Lanzarote resta importancia al recorte de Ryanair porque solo reducirá cuatro vuelos semanales con la Isla

Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías

Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Tracking Pixel Contents