Cervecera de Canarias se consolida en la élite internacional con cinco medallas en los World Beer Awards 2025

Cervecera de Canarias ha vuelto a situar a las Islas en el mapa internacional de la cerveza tras obtener cinco importantes reconocimientos en los World Beer Awards 2025, uno de los concursos más relevantes del sector a nivel global. La compañía ha sido galardonada con cuatro medallas de plata y una de bronce, confirmando así el elevado estándar de calidad y la apuesta continua por la innovación de sus productos.

Las medallas de plata han sido otorgadas a las variedades Dorada Especial Original, Dorada Especial Tostada, Dorada Especial Negra y Tropical Sin Filtros, mientras que Tropical 1924 ha sido reconocida con una medalla de bronce.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el éxito continuado de la gama Dorada Especial, que ha cosechado tres de las cinco medallas. Esta familia de cervezas artesanas ha logrado consolidarse como una referencia en el sector gracias a la calidad de su proceso de elaboración y a su sabor distintivo, adaptado a los gustos del consumidor actual.

Dorada Especial Original , la más veterana del grupo, vuelve a destacar por su equilibrio y carácter , siendo además la variedad que más galardones acumula en la historia de la marca.

Dorada Especial Tostada sorprende con sus matices intensos y su cuerpo robusto, ideal para paladares exigentes.

Dorada Especial Negra, por su parte, ofrece un perfil más complejo, con notas tostadas que han conquistado al jurado internacional.

Tropical Sin Filtros y 1924: la innovación también se premia

El sello Tropical, otro de los emblemas cerveceros de Canarias, también ha sido protagonista en los World Beer Awards. Su variedad Tropical Sin Filtros ha conseguido una medalla de plata, reforzando su posicionamiento como una cerveza innovadora, refrescante y con un carácter fresco que responde a las nuevas tendencias de consumo.

Asimismo, la versión Tropical 1924, concebida como un homenaje a la tradición cervecera de la marca, ha sido galardonada con una medalla de bronce. Esta cerveza de edición especial destaca por su cuidada elaboración, con un guiño a las raíces históricas de la compañía.