El gobierno de España no va a plegarse a Ryanair y ya busca soluciones aéreas
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirma que está trabajando en "diversificar, reorientar y buscar otras fórmulas" ante la petición de la aerolínea de reducir las tasas aeroportuarias
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha descartado que el Gobierno vaya a ceder a la petición de Ryanair de reducir las tasas aeroportuarias y ha asegurado que se trabaja de forma "inmediata" para buscar "otras opciones".
"Un Gobierno no puede estar al albur de decisiones discrecionales de una empresa", ha afirmado la ministra en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE', subrayando la posición del Ejecutivo de no negociar bajo presión.
Saiz ha explicado que los ministerios competentes ya están trabajando en "diversificar, reorientar y buscar otras fórmulas" para paliar el impacto de la medida de Ryanair en el turismo y el empleo.
La ministra ha defendido la gestión turística del Gobierno, destacando que España está experimentando un "récord de turistas" que no se debe únicamente al modelo de "sol y playa", sino también a la "conectividad, las infraestructuras y la atracción de inversiones interesantes". Según Saiz, estos elementos han contribuido a consolidar a España como una "potencia turística".
