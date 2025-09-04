El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy, jueves 4 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,950€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, tiene el gasoil a 0,950€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, CALLE AYAGAURES, 3, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,965€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SHELL REHOYAS de Carretera GC 200 km 16 tiene la Gasolina 98 a 1,089€ el litro. También puedes optar por la estación DISA COSTA TEGUISE, de Teguise en la isla de Lanzarote, Avenida las Palmeras, con la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC 200 km 16, a la gasolinera SHELL REHOYAS, donde el litro está a 1,089€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Carretera General del Sur km 34,5, en la CEPSA, que está a 1,105€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Teguise, en la estación de servicio DISA COSTA TEGUISE en Avenida las Palmeras, a 1,099€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23 de Tías a 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el diésel está a 1,025€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, a la gasolinera DISA EL CARACOL, donde el litro está a 1,139€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Alfonso XIII 65, en la DISA EL CHARCO, que está a 1,159€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 4 de septiembre, está en Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, en la estación DISA EL CARACOL, donde está a 1,139€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,155€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,089€ el litro, en Carretera GC 200 km 16 en la estación de servicio SHELL REHOYAS. La estación SHELL TOMAS MORALES ofrece la segunda mejor opción, a 1,149€ el litro, en Paseo Tomás Morales 94.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,999€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Cruce de Melenara, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA CRUCE DE MELENARA. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,999€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

