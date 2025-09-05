La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,925€ el litro en PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE ADELFAS, 187 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,925€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 en la isla de Gran Canaria, a 0,919€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,919€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE ADELFAS, 187 del municipio de Agüimes.

Hoy viernes 5 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,105€ el litro en la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 en el municipio de Agüimes, seguida de la estación de servicio DISA BOCABARRANCO a 1,139€ el litro, situada en el municipio de Telde en Calle Alegría 35 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CEPSA de Agüimes tiene el carburante Gasolina 98 a 1,105€ el litro en Carretera General del Sur km 34,5. En Telde, Calle Alegría 35, la estación de servicio DISA BOCABARRANCO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Agüimes, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde sale a 0,919€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Agüimes, estación de PETROPRIX en CALLE ADELFAS, 187, donde se puede encontrar el gasoil a 0,919€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 5 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,925€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a CALLE ADELFAS, 187, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,925€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 5 de septiembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,065€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,065€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,057€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,057€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde sale a 1,025€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,239€ el litro en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62. En Puerto del Rosario, Carretera Aeropuerto, la estación de servicio MOEVE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 5 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 a la estación de servicio CEPSA para llenar el tanque por 1,139€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,155€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 5 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,149€ el litro, en Carretera Los Tarahales en la estación de servicio DISA TARAHALES I. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,969€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 35, con un precio de 1,139€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA BOCABARRANCO. La segunda mejor opción está en la estación DISA CRUCE DE MELENARA, en Cruce de Melenara, con un precio de 1,169€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.