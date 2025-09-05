Javier Solís, experto inmobiliario, pide que nunca compres una casa sin que sepas estas tres cosas: "La última te salvará de un disgusto"

Comprar una casa y escoger la correcta es una de las decisiones más importantes que toma una persona en tu vida, porque dar con un inmueble adecuado que se ajuste a tus necesidades es muy complicado, y más cuando el mercado está más tensionado y caro que nunca. Por eso, el experto inmobiliario Javier Solís incide en que tengas en cuenta estas tres cosas para que "no tengas un disgusto".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas en España descendió un 10,3% interanual en el primer semestre de 2024, pero los precios no han bajado, sino que suben, lo que refleja la presión que sufren los compradores. Por eso, los expertos recomiendan revisar con lupa cualquier detalle antes de dar el paso definitivo.

Uno de los problemas más habituales que se encuentran quienes compran una vivienda son las sorpresas posteriores a la compra: derramas inesperadas, defectos estructurales ocultos o cargas urbanísticas que no se habían detectado. Todo esto se traduce en gastos adicionales de miles de euros con los que no contabas.

AGENCIA ATLAS

El experto inmobiliario Javier Solís ha explicado las tres claves que cualquier comprador debe tener en cuenta antes de firmar una hipoteca o entregar una señal.

Comprobar problemas urbanísticos

La primera recomendación de Solís es verificar si la finca o la vivienda tiene alguna afectación urbanística. "Muchas inmobiliarias se limitan a pedir una nota simple, pero pocas revisan si el inmueble está sujeto a algún plan de derribo o limitación", advierte el experto. Para comprobarlo, basta con acudir al ayuntamiento, llamar por teléfono o concertar una cita con el arquitecto municipal. Esta revisión puede evitar que el comprador invierta en una vivienda que podría estar destinada a demolerse.

Revisión técnica por un arquitecto

El segundo consejo es contratar a un arquitecto para que evalúe el estado real de la vivienda. Aunque el edificio haya pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que es como la ITV de los inmuebles, esta solo supone una inspección visual, sin entrar en profundidad en las instalaciones. "Un arquitecto puede decirte qué tendrás que cambiar primero, como la instalación eléctrica o de agua", explica Solís. Detectar a tiempo estos problemas es fundamental para no llevarse un disgusto que suponga miles de euros adicionales tras la compra.

Consultar las actas de la comunidad

El tercer consejo, y quizás el más importante según el experto, es solicitar las actas de la comunidad de vecinos. "Aunque te digan que no las tienen, estás en tu derecho de verlas", subraya Solís. En ellas se recogen aspectos clave como la existencia de vecinos morosos, posibles derramas pendientes de aprobación o actividades ilícitas en el edificio. Estos documentos aportan transparencia y permiten al comprador anticipar problemas que podrían condicionar seriamente su convivencia y sus gastos futuros.

Solís concluye que seguir estos pasos aporta seguridad y tranquilidad a quienes buscan su nuevo hogar. "La tranquilidad tuya y de tu familia no tiene precio", asegura el experto inmobiliario, recordando que comprar una casa no solo consiste en pedir una hipoteca.