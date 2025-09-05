La vivienda en Canarias experimenta la mayor subida de precios en 18 años

Los precios de la vivienda recuerdan a los de una España desbordada por la burbuja inmobiliaria que estalló en mil pedazos a finales de 2007. En términos interanuales, el encarecimiento de los pisos y casas se situó en el 11,6% en el segundo trimestre del año en el Archipiélago, precedido, además, por una subida del 12,4% al inicio de 2025, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para encontrar la última vez que el precio de las casas se disparaba a estos ritmos tan colosales hay que remontarse a hace 18 años, cuando la actualidad del país estaba marcada por las hipotecas basura, el exceso de crédito fácil y la especulación desenfrenada en el mercado inmobiliario.

La problemática de las Islas se repite en el conjunto nacional. Ahí la media interanual es del 12,7%, de nuevo un porcentaje que representa el mayor incremento en más de 18 años. Ahora bien, aunque las cifras se comparan con las del estallido inmobiliario de 2007, la situación actual en las Islas y en España dista mucho de aquella realidad. Pese a que en ambos casos la vivienda estaba y está sobrevalorada –su precio de mercado está muy por encima de lo que realmente vale el bien por sí mismo–, los motivos de hoy alejan al fantasma de una nueva burbuja. Básicamente porque el problema se encuentra en el desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda de los que buscan comprar –y también alquilar– una vivienda.

Con la explosión de la burbuja inmobiliaria en octubre de 2007 no solo se desplomaron los precios, sino que también se frenaron los ritmos de construcción. En la actualidad, la edificación de viviendas no cuenta con el impulso necesario para responder al crecimiento sostenido de la población. Por lo tanto, se produce una tensión que eleva los precios de manera brusca.

Nuevas viviendas para cubrir la demanda

La situación se acentúa en el caso del Archipiélago en las grandes ciudades capitalinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, en donde el desequilibrio entre oferta y demanda se hace cada vez más evidente. Prueba de ello son sus precios. En el caso de la capital tinerfeña, el metro cuadrado en agosto estaba a 2.517 euros, mientras que en la grancanaria era de 2.463 euros. Así, para solucionar esta falta de oferta se estima que harían falta alrededor de 10.000 nuevas viviendas al año para cubrir la demanda actual, pero el ritmo de construcción apenas alcanza las 3.000.

Esta escasa producción genera una fuerte presión sobre el mercado, lo que se traduce en un encarecimiento constante y acelerado de los precios. De ahí que cinco comunidades autónomas superasen en 2025 el precio máximo en compra alcanzado durante los años de la burbuja inmobiliaria. Se trata de Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.

En Canarias, los últimos datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que la vivienda se encareció en el segundo trimestre un 3% con respecto al trimestre inicial del año, un 2,4% en el caso de la vivienda nueva y un 3% en el de la de segunda mano. En comparación con hace un año, las casas nuevas han incrementado su precio un 10,7% y las de segunda mano, un 11,8%. Los datos mantienen el hilo de la realidad del resto de España, donde la de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007, y la nueva lo hizo un 12,1%. Con esta revalorización, los precios de la vivienda en España encadenan 44 trimestres al alza –42 en las Islas–, los tres últimos con subidas superiores al 10%.

Los mayores incrementos interanuales de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (13,7%); Castilla y León y Andalucía (13,6%), y Asturias, que elevó sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado. Mientras que los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cantabria (10,8%), Castilla-La Mancha (11,3%); Canarias y Cataluña (11,6%); y Baleares (+11,7%).

Previsiones

Desde el portal inmobiliario Fotocasa señalan que, aunque el crecimiento se acelera cada vez más, el país no se aproxima a una nueva burbuja inmobiliaria. Las condiciones hipotecarias siguen prudentes y se mantienen dentro de los criterios de solvencia exigidos por el Banco Central Europeo. Así, las previsiones para el resto de 2025 apuntan a que la subida de precios se acentúe, sobre todo, en las zonas donde la presión de la demanda es mayor, como las grandes capitales y zonas costeras.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) coincide en que el precio de la vivienda seguirá aumentado por la falta de oferta e insiste en que la solución al problema pasa por aumentar esta con incentivos para propietarios, políticas de vivienda social y asequible y por construir más.

Pisos.com, por su parte, subraya que esta es una situación que difícilmente cambiará a corto plazo, ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir ningún cambio relevante.