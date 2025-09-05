Yolanda Díaz denuncia despidos a mujeres embarazadas: ¿qué derechos las protegen en España?

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compartió en redes sociales un vídeo que ha generado un intenso debate social y político. En él, se escucha el testimonio de una joven que relata cómo fue despedida tras comunicar a su empresa que estaba embarazada. La ministra aprovechó este caso para recordar que estos despidos son ilegales y que deben calificarse como nulos por vulneración de derechos fundamentales.

El testimonio refleja una realidad que, según diversos informes oficiales, todavía persiste en España: la discriminación laboral hacia mujeres embarazadas o en periodo de maternidad. El Instituto de la Mujer advierte que este tipo de situaciones forman parte de la llamada discriminación por razón de género, una problemática que la normativa española y europea lleva décadas tratando de erradicar.

Un problema real

De acuerdo con los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2023 se registraron más de 1.200 demandas judiciales relacionadas con despidos de mujeres embarazadas o en situación de maternidad. Aunque no todas derivaron en sentencias condenatorias, la gran mayoría fueron reconocidas como despidos nulos, lo que implica la obligación de readmitir a la trabajadora en su puesto y abonar los salarios dejados de percibir.

Una mujer embarazada en una imagen de archivo / ED

Además, un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022 muestra que cerca del 25 % de las mujeres trabajadoras en España han declarado haber sufrido algún tipo de discriminación laboral vinculada a su maternidad. Este dato coincide con estudios de la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), que señalan que una de cada tres mujeres europeas afirma haber experimentado un trato desigual tras comunicar su embarazo.

Qué dice la legislación

La legislación española, concretamente el Estatuto de los Trabajadores (artículo 55.5 b), establece que será nulo el despido de trabajadoras embarazadas, salvo que exista una causa objetiva y justificada no vinculada al embarazo. Esta protección también se extiende al periodo de baja por maternidad y lactancia.

En el ámbito europeo, la Directiva 92/85/CEE, sobre la seguridad y salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, refuerza esta garantía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado en numerosas ocasiones que despedir a una mujer embarazada constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por tanto, una vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

En los últimos años, los tribunales españoles han resuelto casos que refuerzan la protección a las mujeres despedidas durante el embarazo. En 2021, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de una trabajadora despedida en su tercer mes de gestación, estableciendo que el argumento de "bajo rendimiento" no podía considerarse justificación objetiva suficiente.

Asimismo, en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la reincorporación de una empleada a la que su empresa había rescindido contrato tras ausentarse repetidamente por controles médicos de embarazo. La sentencia dejó claro que las ausencias justificadas por revisiones médicas no pueden penalizarse ni ser motivo de despido.

Estos fallos judiciales, además de reconocer la nulidad del despido, suelen incluir indemnizaciones adicionales por daños morales, al considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad.

Impacto en el mercado laboral

Un informe del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” de 2022 puso de relieve que las mujeres en edad fértil encuentran mayores obstáculos para acceder a empleos estables, debido a prejuicios empresariales relacionados con posibles embarazos. Según este estudio, la tasa de temporalidad entre mujeres de 25 a 35 años es un 7 % superior a la de los hombres de la misma franja de edad.

Una buena alimentación es esencial durante el embarazo. / Adobe Stock.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que estas prácticas empresariales no solo son ilegales, sino que además perpetúan la brecha salarial de género y la desigualdad en el acceso a puestos de responsabilidad.

Cómo actuar si una mujer embarazada es despedida

Según recomienda el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las trabajadoras que sufran un despido durante el embarazo deben seguir los siguientes pasos:

Reunir pruebas del despido (cartas, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones).

del despido (cartas, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones). Solicitar asesoramiento legal inmediato, ya sea a través de sindicatos, abogados laborales o asociaciones feministas.

inmediato, ya sea a través de sindicatos, abogados laborales o asociaciones feministas. Presentar una demanda en el Juzgado de lo Social en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el despido.

en un plazo máximo de desde el despido. Exigir la nulidad del despido y la readmisión en el puesto, junto al pago de los salarios dejados de percibir.

En la web del Consejo General del Poder Judicial se pueden consultar las guías prácticas y sentencias relacionadas con estos procesos.

Expertos en derecho laboral coinciden en que no basta con que existan leyes, sino que es necesario reforzar la educación empresarial sobre igualdad de género. La Fundación Mujeres ha desarrollado programas formativos para empresas que buscan prevenir estas situaciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asimismo, la Unión Europea ha lanzado campañas de concienciación para difundir que las mujeres embarazadas no solo están protegidas legalmente, sino que además su despido injustificado puede acarrear sanciones económicas graves para las empresas infractoras.

El mensaje de Yolanda Díaz: “No estáis solas”

En su intervención, Yolanda Díaz insistió en que las mujeres deben conocer sus derechos y actuar frente a cualquier despido ilegal. Recordó que los tribunales españoles están fallando mayoritariamente a favor de las trabajadoras y que los mecanismos de protección institucional funcionan, siempre que las afectadas denuncien.

El caso compartido por la ministra refleja una realidad dolorosa pero que, gracias a la visibilización social y jurídica, está siendo cada vez más combatida. “Las instituciones están para esto”, concluyó Díaz en su mensaje.

Aunque la legislación española y europea es clara al respecto, los datos muestran que los despidos de mujeres embarazadas siguen produciéndose en el mercado laboral. La concienciación social, el conocimiento de los derechos y la actuación judicial inmediata son factores clave para que ninguna trabajadora vuelva a vivir situaciones como la de la joven cuyo testimonio ha conmocionado a la opinión pública.

Proteger a las mujeres durante el embarazo no es solo una obligación legal, sino una garantía de igualdad y justicia social en un mercado laboral que aún arrastra desigualdades históricas.