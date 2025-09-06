La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,919€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,939€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,045€ el litro. También puedes optar por la estación DISA BOCABARRANCO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 35, con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro.

Hoy, sábado 6 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,925€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,945€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,057€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,057€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 6 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,065€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,065€ el litro.

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,229€ el litro. Otra opción está en Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, en la estación DISA EL CARACOL a 1,239€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, sábado 6 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA a 1,129€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, DISA EL CARACOL, en Carretera General de Tarajalejo km 16, donde el litro está a 1,139€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 tiene un precio de 1,025€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,139€ el litro, en Calle Alegría 35 en la estación de servicio DISA BOCABARRANCO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,969€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación DISA LA PARDILLA que ofrece el gasoil a 0,989€ el litro en Gasóleo A en Autopista GC-1 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 6 de septiembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,989€ el litro.

