Kalise 'se derrite' por África y se prepara para vender en Marruecos

Kalise busca la expansión en África. El sector de los helados en Canarias ha estado históricamente marcado por esta marca local que inició su trayectoria en 1964 con un objetivo claro: consolidarse en el mercado. Más de 60 años después, la empresa pone ahora el foco en su expansión internacional. La distribución en países de África Occidental como, por ejemplo, Marruecos, representa un nuevo reto para el que ya se están preparando. El mercado internacional, según el gerente comercial de la marca, Tomás Torres, plantea desafíos importantes: es complejo y competitivo. Alcanzar buenos resultados depende, afirma el gerente, de ofrecer un producto de calidad con precios ajustados y competitivos. Así, reducir los costes en mercados con menor poder adquisitivo que el europeo es uno de los principales objetivos de Kalise, que en su proceso de crecimiento busca mantener la posición de liderazgo que aún ostenta en el Archipiélago.

La irrupción de grandes marcas como Magnum, Nestlé, Unilever o Danone -en el caso de los yogures-, lejos de desplazar a Kalise, le han permitido «competir de tú a tú» con las multinacionales líderes en el sector. La clave, asevera Torres, ha sido la apuesta por la innovación y el desarrollo de procesos sólidos de creación. Una sinergia que ha permitido ofrecer un surtido «actualizado y adaptado a las tendencias del momento». De productos clásicos como el Mulato -una crema con cobertura de chocolate- se ha pasado a opciones más sofisticadas, como la línea Truffaut Plus, que incorpora ingredientes como queso, yogur, trozos de galleta y diferentes tipos de chocolate. «Son productos más elaborados, más difíciles de fabricar, pero muy bien recibidos por el mercado», sostiene el gerente comercial.

En cuanto a los yogures, la transformación también ha sido significativa. La oferta ha pasado del yogur natural básico a gamas alineadas con las nuevas tendencias de consumo: yogures griegos, productos ricos en proteínas u opciones funcionales como el kéfir. «Nos adaptamos a las nuevas pautas alimentarias. Estar en esa dinámica de innovación es lo que nos permite seguir compitiendo con grandes multinacionales del sector», subraya el gerente.

Las ventas no cesan

Pero el camino, aunque «exitoso», no ha estado exento de problemas y retos. De hecho, la pandemia golpeó a la actividad de buena parte de la economía canaria. La crisis sanitaria influyó en la producción de Kalise: «La desaparición del turismo afectó, pero una vez terminó, Kalise resurgió y ha estado en una etapa de crecimiento continuo. Las ventas no han dejado de aumentar», sostiene el gerente comercial. Así, entre los factores que respaldan este éxito destaca el clima de Canarias. La región es una zona «muy privilegiada» para la venta de helados y yogures porque se beneficia de la ausencia de invierno, lo que impulsa de manera constante el consumo. A todo esto se añade, en palabras de Tomás Torres, que en el Archipiélago se hace «mucha vida en las calles y en las playas». Algo que favorece la compra de este tipo de productos que, de manera natural, tienden a comprarse en épocas de calor. Frente a otras comunidades autónomas, reconoce el gerente comercial, esto es una ventaja competitiva.

La historia de la empresa

Otro de los aspectos que destaca es el turismo. Para las Islas, el sector se posiciona como uno de los principales motores económicos. En esta situación, el consumo de los helados también se incrementa y «se beneficia» de los turistas que llegan a la región.

La historia de Kalise se ha desarrollado de la mano de múltiples cambios. La empresa se fundó en 1964 por el empresario canario Delfín Suárez. En un principio, nació como una fábrica dedicada exclusivamente a la producción de helados. Sin embargo, su evolución continuó con una apuesta total por la diversificación. Así, a la producción de helados, apenas seis años después de la creación de la empresa, se sumó la elaboración de yogures. La decisión, asegura Torres, respondió a una estrategia de optimización. Las líneas de producción de helados y yogures comparten procesos y materias primas similares, por lo que la infraestructura ya existente permitió desarrollar una segunda línea de producto: «Se quisieron aprovechar las sinergias y la estructura ya montada para desarrollar procesos de creación conjuntos», expone Tomás Torres.

Sin embargo, los orígenes de la marca también involucraron a otros grupos. Durante varios años, la empresa canaria contó con la participación del grupo estadounidense Beatrice International Food, que adquirió una parte importante del accionariado. No obstante, en 1998 la familia Suárez volvió a tomar el control total de la empresa, tras comprar la totalidad de las acciones. En este mismo año, el fundador compró el 100% de Menorquina, por lo que se creó la sociedad Kalise Menorquina. Una unión que funcionó hasta 2017, cuando se vendió esta última marca y la empresa pasó a llamarse únicamente Kalise.

El futuro

Con el reto por delante de conquistar un mercado internacional cada vez más competitivo y con la intención de mantener una posición «líder», la vista de Kalise se sitúa en un futuro exitoso. Pese a que el camino no es sencillo y que «mantener un buen nivel de creación en los productos requiere mucho esfuerzo», desde la empresa canaria tienen claro que «ese es el camino que hay que seguir».

Los productos, cada vez más complejos en su desarrollo y en su elaboración, «son mejor aceptados y valorados» en un mercado exigente que premia con grandes ventas a los productos modernos, innovadores y que siguen el ritmo de las tendencias. Es esta línea, en palabras de Tomás Torres, la que seguirá Kalise para continuar ofreciendo «lo mejor a los clientes y consumidores y así alcanzar el nivel que se espera».