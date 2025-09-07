Más de 480.000 jóvenes se desplazaron en 2024 con Fred. Olsen Express

Fred. Olsen Express facilitó el desplazamiento de más de 480.000 jóvenes el pasado 2024, un 8% más respecto a 2023. Gracias a su descuento especial dirigido al público juvenil todos ellos pudieron beneficiarse de una reducción en la tarifa de hasta el 20%. La oferta, pensada para los viajeros de entre 12 y 25 años que se mueven sin vehículo, estará disponible también durante este curso escolar.

En este sentido, coincidiendo con el inicio de la actividad académica, el pasado mes de septiembre se desplazaron con la naviera 42.325 jóvenes, un 6% más que el mismo mes del año anterior. En palabras del director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, “con esta iniciativa buscamos que todos los jóvenes canarios puedan moverse con facilidad entre islas. Un proyecto con el que no solo promovemos los desplazamientos con objetivos estudiantiles, sino también con la intención de que los canarios y canarias puedan disfrutar de las bondades de su tierra de manera flexible”.

Los jóvenes de entre 12 y 25 años también pueden beneficiarse de los distintos ‘paquetes ahorro’ con coche que ofrece Fred. Olsen Express. Estas tarifas especiales, que se aplican automáticamente al realizar la reserva, incluyen descuentos de hasta un 35% para grupos de tres pasajeros que viajen con un turismo, entre otras opciones. Tanto el descuento joven como los paquetes ahorro están disponibles en la web de la compañía fredolsen.es y a través de sus canales habituales de venta (app, contact center, oficinas portuarias y agencias de viajes asociadas).

“Con estas promociones hacemos que sea más fácil para los canarios viajar por motivos de ocio por el archipiélago, fomentando la conexión y el disfrute entre islas”, señala Liaño. Los interesados en conocer en detalle las ofertas y promociones destinadas al público juvenil pueden acceder a la web https://www.fredolsen.es/es/descuentosjovenes, donde encontrarán toda la información sobre los descuentos jóvenes, así como las tarifas especiales ‘concierto’ y ‘sport’.

Estas últimas consisten en descuentos de hasta el 15% para asistentes a los conciertos y festivales de la productora NewEvent, y para participantes y acompañantes de eventos deportivos como la Reventón El Paso, la Tenerife Bluetrail o la TransGranCanaria, respectivamente. “Nuestro principal objetivo siempre ha sido ser un puente que conecte y facilite la movilidad de todos los canarios. El mar no debe ser un obstáculo para estudiar ni para disfrutar de actividades culturales o deportivas.

Por eso, seguiremos trabajando en ofrecer tarifas asequibles que permitan el acceso a cualquiera de nuestras rutas”, concluye Liaño. En línea con su compromiso con los jóvenes del archipiélago, Fred. Olsen Express participa hoy en el acto central de Bienvenida para los nuevos estudiantes de la Universidad de La Laguna, denominado HOLA ULL. Una jornada que se celebra en la Facultad de Bellas Artes entre las 12:00 y las 18:00 horas, con el objetivo de acoger e informar al alumnado de nuevo ingreso sobre los servicios, recursos y oportunidades que ofrece la comunidad universitaria.