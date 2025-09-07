Egipto inventa ciudades para hurtarle turistas a Canarias

Buen tiempo durante la temporada de invierno, entre los meses de octubre a marzo, playas paradisíacas y precios económicos para el turista europeo. La típica estampa que define a Canarias también destaca en destinos árabes como Egipto, Túnez y Marruecos, cuya inversión en turismo amenaza con aumentar su competencia frente a las Islas, que hasta la fecha parecían no tener rivales como destino invernal para los europeos. En el caso particular de Egipto se ha alzado con varias propuestas que hacen mucho ruido en el Mediterráneo.

El país árabe ha desarrollado un plan estratégico para captar inversión internacional. Así, no solo se ha marcado la meta en 2028 de duplicar sus visitantes y alcanzar los 30 millones, también pretende aumentar el número de camas –hasta 250.000 más– y ya ha comenzado con la construcción de ciudades para turistas con una oferta de playas privadas, hoteles de lujo y torres residenciales de gran altura.

El gobierno egipcio, bajo el liderazgo del presidente Abdel Fattah al-Sisi, está desarrollando más de 20 nuevas ciudades entre la idea de reducir la densidad de población de su capital, el Cairo, y apostar por el turismo como impulso a su economía. Este ambicioso plan, iniciado en 2018, tiene como objetivo crear grandes centros urbanos a orillas del mar Mediterráneo que puedan albergar a millones de turistas.

La inversión multimillonaria comenzó a materializarse con los primeros cimientos en la ciudad de New Alamein, nombrada en honor a la histórica población de Alamein, donde se lleva a cabo la construcción. El proyecto destaca por su uso de alta tecnología, imponentes edificios que recuerdan a las torres de Dubái y lujosos hoteles con vistas al mar. Pues bien, las obras ya han transformado parte del desierto en un espacio costero urbanizado. El diseño incluye sistemas inteligentes de movilidad, complejos comerciales y villas de lujo a lo largo de la costa. Este enfoque busca fortalecer la competitividad internacional del turismo egipcio, que apuesta por un modelo turístico de alta gama que podría redefinir el mapa de preferencias en el Mediterráneo. Por ello, Europa comienza a percibir a Egipto como un competidor serio, capaz de atraer a turistas, principalmente británicos y alemanes. Una situación que dejaría atrás a España, Grecia e Italia como los destinos favoritos.

Seguridad

Hasta hace poco la seguridad era uno de los grandes muros que frenaban el desarrollo turístico en estos países árabes. Muestra de ello son los datos turísticos durante las Primaveras Árabes. Las manifestaciones y protestas armadas a favor de la democracia –que tuvieron lugar en 2010 y que se extendieron por Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria– se saldaron con la vida de más de 60.000 civiles. El impacto en el turismo fue más que evidente. La cifra de visitantes se desplomó un 35%, pasando de 15 a 9,8 millones. Y, aunque la recuperación fue paulatina, Egipto pronto logró reposicionarse hasta sumar cifras cercanas a los 16 millones de visitantes en 2024, con ingresos de 14.000 millones de dólares, según la Organización Mundial del Turismo.

La cifra no es comparable con los 94 millones de turistas que recibió España en el mismo año, con 14 millones de extranjeros tan solo en el Archipiélago. No obstante, si las previsiones son ciertas, el país egipcio podría convertirse en uno de los principales referentes turísticos a nivel internacional