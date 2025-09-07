El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,885€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ADELFAS, 187, donde la Gasolina 95 está a 0,885€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 7 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Sur km 34,5, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,065€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en Calle Alegría 2. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,094€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Agüimes, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1. Allí tiene un precio de 0,879€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Agüimes, isla de Gran Canaria, CALLE ADELFAS, 187, donde el precio del Gasóleo A es de 0,879€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,059€ el litro.

La estación de REPSOL en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,149€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la estación REPSOL a 1,149€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, domingo 7 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,065€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,065€.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy domingo 7 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5 a la estación de servicio DISA COSTA CALMA para llenar el tanque por 1,129€ el litro. Otra opción sería ir hasta Pájara, a AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, donde la estación de CEPSA ofrece la Gasolina 95 a 1,139€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde sale a 1,025€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,229€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, la estación de servicio CEPSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 7 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,969€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,094€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,969€ el litro. La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,974€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 0,978€ el litro.

