Cuánto dinero se lleva Hacienda de la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el mayor premio de la historia del tenis

Carlos Alcaraz se llevó anoche el US Open, el sexto Grand Slam que suma a sus vitrinas en toda su carrera. El tenista se ha embolsado en Nueva York el mayor premio económico de la historia del tenis, que por primera vez, ha sido igual tanto en categoría masculina como femenina. Ahora, Hacienda también gana y saca partido del encuentro contra Jannik Sinner, aunque un convenio fiscal con Estados Unidos obliga a una doble tributación.

La Agencia Tributaria también celebra el triunfo en el US Open, ya que este año recibirá una mayor parte de los premios económicos de Alcaraz. En 2025, según los datos oficiales de la ATP, Carlos Alcaraz ha ganado en premios por torneos 15.631.652 dólares estadounidenses, lo que al cambio son 14.235.000 de euros. Esta increíble cantidad solo cuenta el dinero conseguido en los 7 títulos oficiales conquistados durante la temporada de este año, por lo que habría que sumar otros ingresos como los patrocinios. Los triunfos sobre la arena de Roland Garros en París o Roma, y el resto de torneos tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimientos del trabajo.

El murciano ha conseguido dos grandes logros en el torneo de Nueva York: el trofeo de Tiffany's & Co y 5 millones de dólares por levantar esa copa. En esta edición, el US Open tenía una bolsa de premios de 100 millones USD, un 39% más que el año pasado.

Premios por ronda del US Open 2025 (individual)

Campeón : 5.000.000 USD

: Finalista : 2.500.000 USD

: 2.500.000 USD Semifinalistas : 1.300.000 USD

: 1.300.000 USD Cuartos de final : 500.000 USD

: 500.000 USD Octavos de final (4ª ronda) : 284.000 USD

: 284.000 USD 3ª ronda : 190.000 USD

: 190.000 USD 2ª ronda : 123.000 USD

: 123.000 USD 1ª ronda: 81.500 USD

Aunque Carlos Alcaraz no hubiera logrado el título, también habría recibido una considerable suma de dinero por parte de la organización del Grand Slam.

El premio se reparte entre Alcaraz y la Hacienda de España y Estados Unidos

Carlos Alcaraz recibirá solo la mitad del premio, ya que el resto se repartirá entre las Haciendas de España y Estados Unidos. De los 4,5 millones de euros obtenidos en el Arthur Ashe Stadium, el tenista murciano se quedará con 2,4 millones de euros, mientras que el resto se distribuirá entre el país donde ganó el torneo y su lugar de residencia.

Final del US Open: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, en imágenes. / Kirsty Wigglesworth / AP

La normativa fiscal obliga a tributar tanto en Estados Unidos como en España. El fisco estadounidense retiene alrededor de un 30 % del premio (1,36 millones de euros). Sin embargo, como ya ha pagado 1.365.000 € en EE. UU., en España solo tendría que tributar la diferencia gracias al Convenio de Doble Imposición España-EE. UU., porque lo que pague allí se descuenta de lo que debería pagar en España. La Hacienda española exige completar la tributación hasta el tipo máximo del 47 %, lo que supone 773.500 euros.

El premio económico del US Open se acaba repartiendo de la siguiente manera:

Hacienda española se lleva 773.500 €

IRS (EE. UU.) se lleva 1.365.000 €

Carlos Alcaraz se queda neto 2.411.500 €

Los 5 millones de dólares o 4,5 millones de euros se quedan en manos de ambos sistemas tributarios y del ganador del US Open de 2025, que deberá pagar a final de año todo lo que gane en los torneos que ha conquistado este año, y los que le queda por ganar. Carlos Alcaraz seguirá aportando dinero a sus cuentas, y a las del Estado.