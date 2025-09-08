Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,919€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY, Calle Ansite 33, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,919€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 8 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,925€ el litro. La estación PLENERGY de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Ansite 33, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,925€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,005€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,094€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CEPSA de Agüimes tiene el carburante Gasolina 98 a 1,005€ el litro en Carretera General del Sur km 34,5. En Telde, Calle Alegría 2, la estación de servicio OCÉANO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,094€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Agüimes, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde sale a 0,919€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Agüimes, estación de PLENERGY en Calle Ansite 33, donde se puede encontrar el gasoil a 0,919€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 8 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 a la estación de servicio CANARY OIL para llenar el tanque por 0,925€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a Calle Ansite 33, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,925€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,149€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, lunes 8 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,129€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Pájara, DISA COSTA CALMA, en GRAL. JANDIA km 64,5, donde el litro está a 1,129€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 tiene un precio de 1,025€ el litro.

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,229€ el litro. Otra opción está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la estación CEPSA a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 8 de septiembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,094€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, lunes 8 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 0,978€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 0,969€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,974€ el litro en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.