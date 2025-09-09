La alimentación y el ocio facturan un 8% más gracias al auge del turismo

La bonanza turística que vive Canarias con cifras récord de visitantes y gasto está repercutiendo directamente en el resto de sectores económicos, entre ellos la alimentación y el ocio, que se ven beneficiados por el consumo que generan los turistas. El informe de coyuntura turística de Excelcan -Asociación para la Investigación, Estudio y Excelencia del sector turístico de Canarias- revela que en el segundo trimestre de 2025 la facturación en la alimentación y la restauración se incrementó un 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. El efecto dinamizador del sector turístico ha supuesto un gasto de 468 millones de euros en la restauración de las Islas y de 215 millones en los supermercados.

También el ocio se ve favorecido por este auge del gasto con 203 millones en el segundo trimestre, 19 millones más que hace un año. En términos absolutos la partida que ha registrado un mayor incremento interanual son los alojamientos, con 137 millones, seguido de la restauración y el ocio. El apartado de «otros gastos turísticos» también se incrementa un 20,65% con respecto a hace un año, hasta un total de 25 millones de euros.

El efecto tractor del sector turístico ha sido relevante en la comparativa interanual, si bien en el segundo trimestre en relación el primero la comparación es negativa por la estacionalidad ya que la temporada de invierno impacta más positivamente en las Islas, mientras que otros destinos entran en su temporada alta después de Semana Santa, como es el caso de Baleares. Un ejemplo es la restauración, subsector que frente a las cifras positivas interanuales tuvo un descenso en la facturación en comparación con el primer trimestre de 215 millones.

4,1 En el segundo trimestre visitaron Canarias 4,1 millones de turistas extranjeros y nacionales

Las estimaciones de Excelcan son que el año turístico de Canarias batirá un nuevo récord de visitantes y de facturación. Las previsiones apuntan a 18,4 millones de turistas y cerca de 23.000 millones de gasto turístico, con una tendencia paulatina hacia la estabilización del mercado después de la fulgurante subida experimentada tras la pandemia del covid. El informe de coyuntura denota peores cifras en el segundo trimestre que en los tres primeros meses del año pero sí un crecimiento desde el punto de vista interanual salvo en el indicador de las pernoctaciones y, según explica la alianza empresarial, la tónica de 2025 será de más visitantes y más gasto pero un descenso de la estancia media, entre otros motivos por la subida de los precios debido al incremento de camas de cuatro y cinco estrellas.

Las previsiones de Excelcan -que incluye a firmas como Lopesan, THE Hoteles, Satocan, Binter, Newport o Loro Parque- son que el 2025 puede superar los 17,7 millones de visitantes del pasado año hasta los 18,4 o 18,6 millones en un escenario de optimismo moderado y de 22.000 millones de gasto a unos 22.700. Sin embargo, en pernoctaciones sí hay una tendencia al decrecimiento pasando de las 100 millones del pasado año a unas 98 millones este año. «El dato positivo para el sector no es tanto el de los visitantes sino lo que generan de recursos económicos, indicador que también mejora, por lo que el gasto proporcional es mayor porque en el ámbito hotelero donde se alojan hay mayor calidad y precio que el pasado año y la rentabilidad del sector también ha mejorado», indicó José Miguel González, analista económico y director de consultoría de Corporación 5.

22,7 Excelcan prevé que para el año 2025 el gasto turístico se elevará hasta los 22.700 millones, un 3% más que en el año 2024

González destacó que el escenario turístico es «tranquilo» con un clara tendencia hacia la «estabilización» en los próximos meses y años. En este sentido el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco, destacó que la desaceleración en el sector es «inevitable» y que incluso Canarias podría recibir menos visitantes debido a la competencia de Oriente Medio y el Sudeste Asiático, pero que no será un «mayor problema» para las islas, ya que en los últimos diez años han logrado una oferta y unos servicios de calidad. También se refirió a la situación económica de los países emisores de turistas, en especial a Alemania, que «no es para tirar cohetes», pero resaltó que, tras el covid, el gasto turístico se ha convertido en necesario para las familias, de manera que «no se prescinde ni de la comida ni de las vacaciones».

En el segundo trimestre llegaron a las islas 4,1 millones de turistas, un 5,82% más que en el mismo periodo de 2024 y con un gasto de 4.400 millones de euros, un 3,54% mayor, en un periodo en el que los indicadores claves evolucionaron de forma positiva, salvo la estancia media y el número de pernoctaciones, con ligeras caídas del 0,24 y el 0,53 %. El 87,24% de los visitantes fueron extranjeros y el 12,76% restante procedieron del mercado nacional. Por islas a Gran Canaria llegaron 996.182 turistas, el 24% del total, con una caída de 372.941 visitantes -27,2% de descenso- frente a Tenerife, isla que recibió en el segundo trimestre a 1,6 millones de turistas, el 41% del total, 282.742 visitantes menos, lo que supuso un 14,36% de caída, según el informe.