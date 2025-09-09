Binter estrena ruta a Sevilla y ayuda a compensar la retirada de Ryanair

El mapa de las conexiones aéreas de Canarias con la Península se reconfigura tras la reducción de rutas de Ryanair. Mientras la aerolínea irlandesa recorta su operativa, Binter y Vueling mueven ficha para reforzar la conectividad del Archipiélago con nuevos enlaces y un aumento de frecuencias que apuntalan la posición de las Islas en el mercado español.

La aerolínea canaria estrenará el 1 de diciembre vuelos directos a Sevilla con diez frecuencias semanales desde Tenerife Norte y Gran Canaria. La nueva conexión con la capital andaluza, que se suma a las ya existentes con Jerez de la Frontera, Granada y Córdoba, pondrá en el mercado más de 44.000 asientos durante la temporada de invierno.

Los billetes saldrán a la venta desde el 10 de septiembre con una tarifa promocional de 21 euros por trayecto para residentes, y los pasajeros podrán beneficiarse de los enlaces interinsulares gratuitos que ofrece la compañía.

El director Comercial de Binter, Miguel Ángel Suárez, destacó que Andalucía se ha convertido en el principal mercado peninsular de la aerolínea, convencido de que la apuesta por Sevilla será «un éxito». Desde el Ayuntamiento hispalense, la delegada de Turismo, Angie Moreno, celebró el nuevo enlace como un impulso para reforzar la marca de Sevilla como destino cultural y económico.

La aerolínea canaria enlazará la capital andaluza con los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Tenerife Norte y Sevilla estarán conectadas con vuelos que saldrán desde la isla a las 16:10 horas los lunes y a las 16:00 horas el resto de días de operativa, para aterrizar en la capital andaluza a las 19:20 y 19:10, respectivamente.

Desde Gran Canaria los vuelos partirán a las 8:30 y aterrizarán a las 11:40 horas. El regreso a Tenerife desde la ciudad de La Giralda está previsto para las 19:50 horas todos los días de operación, excepto los lunes, que será a las 20:00 horas. La salida hacia Gran Canaria está prevista a las 12:20 horas.

Ambas rutas se realizarán a bordo de los modernos Embraer E195-E2, considerados los reactores de pasillo único más silenciosos y eficientes de su categoría. Estos aviones, con una configuración que elimina el incómodo asiento central, ofrecen mayor espacio entre filas, a lo que se suma un servicio a bordo diferenciado, que incluye un aperitivo gourmet sin coste adicional, independientemente de la tarifa contratada.

11,2 millones de pasajeros

Por su parte, Vueling ha anunciado el refuerzo de su base en Tenerife Norte con un 11% más de asientos para el invierno, la temporada más ambiciosa de la compañía en este aeropuerto desde que comenzó a operar en 2008. La aerolínea catalana ofertará casi 900.000 plazas, 89.000 más que en 2024, y añadirá 25 frecuencias semanales adicionales: cinco más a Barcelona (hasta 35), una diaria a Sevilla, tres a Santiago, Málaga y Alicante, y dos a Valencia. Además, mantendrá las conexiones con Bilbao, Granada, Asturias y París.

El director de planificación de rutas de Vueling, Jordi Pla, subrayó que este crecimiento «refuerza el compromiso con la conectividad aérea de las Islas durante todo el año». El movimiento llega en un momento clave para Tenerife Norte, donde Ryanair dejará de operar y donde Vueling ya ha transportado a más de 11,2 millones de pasajeros desde 2008, superando el millón solo en este 2025.