Binter inaugura una conexión aérea con un color especial: Canarias-Sevilla
La compañía opera desde una doble sede entre los aeropuerto de Gran Canaria y Tenerife Norte
Las Palmas de Gran Canaria
La aerolínea canaria Binter ha anunciado que activará una conexión directa entre Canarias y Sevilla, completando las rutas que en estos momentos tiene con otros aeropuertos andaluces.
En sus redes sociales, Binter ha publicado un vídeo de 30 segundos con fotomontajes de La Giralda de Sevilla, con el mensaje: "Cada detalle cuenta una historia... y estamos a punto de contarte la siguiente. Próximamente prepárate para despegar hacia un nuevo destino".
A falta de concretar fechas y conexiones, la compañía opera desde una doble sede entre los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte.
Actualmente, conecta Canarias con otros cuatro aeropuertos andaluces: Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada y Almería
