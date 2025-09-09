Canarias acabará el año con 18,4 millones de turistas, un nuevo récord

Canarias puede acabar el año con 18,4 millones de visitantes y cerca de 23.000 millones de gasto turístico, un nuevo récord del sector turístico en las Islas aunque ya con más tendencia a la estabilización del mercado después de la fulgurante subida experimentada tras la pandemia del covid. El informe de la Asociación para la investigación, estudio y excelencia del sector turístico de Canarias (Excelcan) denota peores cifras en el segundo trimestre que en los tres primeros meses del año pero sí un crecimiento desde el punto de vista interanual salvo en el indicador de las pernoctaciones y, según explica la alianza empresarial, la tónica de 2025 será de más visitantes y más gasto pero un descenso de la estancia media, entre otros motivos por la subida de los precios debido al incremento de camas de cuatro y cinco estrellas en detrimento de las de inferior categoría.

Las estimaciones de Excelcan -que incluye a firmas como Lopesan, THE Hoteles, Binter o Loro Parque- son que el 2025 puede acabar de las 17,7 millones del pasado a 18,4 millones en un escenario de optimismo moderado, de 22.000 millones de gasto a unos 22.700 pero en pernoctaciones de 100 millones del pasado año a 98 millones este año. “El dato positivo no es solo el de los visitantes sino lo que generan de recursos económicos que también mejora, el gasto proporcional es mayor porque en el ámbito hotelero se alojan es de mejor calidad y precio que el pasado año y el indicador y rentabilidad del sector también ha mejorado”, indicó José Miguel González, analista económico y director de consultoría de Corporación 5. González destacó que el escenario turístico es "tranquilo", con una previsión para concluir 2025 con la llegada de más turistas, más rentabilidad y mayor rotación en la estancia.

Balance

En cuanto al balance del segundo trimestre, ha dicho que se advierte "cierta estacionalidad" al comportarse de manera negativa "todos los valores" respecto a los tres primeros meses de 2025 (la temporada alta en Canarias), porque es "imposible" seguir con las cifras de crecimiento tras el cero turístico de la pandemia de covid y por el inicio de temporada de los competidores nacionales e internacionales, aunque los datos interanuales han sido mejores.

Así, en el segundo trimestre de 2025 llegaron a las islas 4,1 millones de turistas, un 5,82 % más que en el mismo periodo de 2024 y con un gasto de 4.400 millones de euros, un 3,54 % mayor, en un periodo en el que los indicadores claves evolucionaron de forma positiva, salvo la estancia media y el número de pernoctaciones, con ligeras caídas del 0,24 y el 0,53 %. No obstante, la estancia media tuvo un ligero repunte en el último mes del trimestre.