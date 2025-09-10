El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,875€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,915€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99. Allí tiene un precio de 0,869€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Agüimes, isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde el precio del Gasóleo A es de 0,909€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 10 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Sur km 34,5, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,065€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Alamendro 29. Allí, la estación DISA BALOS tiene la Gasolina 98 a 1,075€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde sale a 0,869€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Agüimes, estación de PETROPRIX en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde se puede encontrar el gasoil a 0,909€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CEPSA de Agüimes tiene el carburante Gasolina 98 a 1,065€ el litro en Carretera General del Sur km 34,5. En Agüimes, Calle Alamendro 29, la estación de servicio DISA BALOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,075€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 10 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,875€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,915€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,149€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,149€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 10 de septiembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,085€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,085€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Haría, en la estación PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, donde el diésel está a 1,069€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,077€ el litro en PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 10 de septiembre, está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL, donde está a 1,119€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,129€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, a la gasolinera DISA COSTA CALMA, donde el litro está a 1,229€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la CEPSA, que está a 1,239€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde el diésel está a 1,040€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,040€ el litro en CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, miércoles 10 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.