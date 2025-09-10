El Senado respalda la entrada de los cabildos en los aeropuertos

El Senado dio un paso ayer en la modificación de la ley de navegación aérea, incorporando dos enmiendas para las regiones insulares de España. Estas iniciativas buscan dotar a los cabildos de Canarias y a los consells insulares de Baleares de voz en las decisiones en la entidad pública aeroportuaria, Aena, además de introducir un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el pago del descuento de residentes a las aerolíneas . Estas medidas, defendidas por el senador del Partido Popular (PP), Cristóbal Marqués, fueron aprobadas por el pleno de la Cámara Alta, según un comunicado de este partido, y ahora deberán ser tratadas de nuevo en el Congreso.

Participar en la cogestión

Al Gobierno canario le parece bien esta medida, pero «insuficiente, porque aunque a los cabildos se les da voz, Canarias no tiene capacidad de decisión. De entrada, el Ejecutivo autónomo no acepta un trato desigual respecto a Cataluña y el País Vasco en materia de cogestión aeroportuaria. El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, insiste en que si el Estado avanza en la creación de un consejo rector de los aeropuertos catalanes, tras el acuerdo entre Esquerra Republicana (ERC) y el Partido Socialista en 2024 para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, Canarias no se puede quedar atrás. Ni mucho menos.

Para el Gobierno canario está bien que se escuche a los cabildos, pero no se avanza en lo esencial, que es participar en la gestión de los aeropuertos, como se establece en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía y en la agenda canaria pactada con el PP Y e PSOE.

En cualquier caso, Marqués lamentó ayer en el Senado que el PSOE haya rechazado incluir a estas entidades supramunicipales en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias mientras «negocia con Cataluña la cogestión del aeropuerto de El Prat». «Esto es sanchismo en estado puro: privilegios para unos, castigos para otros. Españoles de primera y españoles de segunda. Una auténtica vergüenza», criticó.

El Gobierno regional se enroca: reclama la cogestión de los aeropuertos con un consejo rector como el Estado negocia con Cataluña

El senador del PP puso el foco, por otra parte, en el impago de 810 millones de euros por parte del Gobierno a las aerolíneas en concepto de descuento de residente, motivo por el que ha defendido una enmienda para dotar un crédito extraordinario de 1.200 millones para garantizar la bonificación. «Es simple, que las facturas de 2025 se paguen este año y no tengamos que esperar al presupuesto del próximo. El 75% de descuento no es un regalo sino un derecho que compensa la Insularidad de Canarias Ceuta y Melilla».

ALA pide el apoyo a los 1.200 millones

Al respecto, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) instó al Gobierno a apoyar el crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para cubrir el pago del descuento a residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En un comunicado poco después de que el Senado aprobara, casi por unanimidad, el proyecto de ley por el cual se modifican las leyes de navegación aérea y de seguridad aérea, explicaron que así se garantizaría la conectividad aérea y se daría respuesta a la «situación insostenible y de asfixia» a la que se ven sometidas las empresas que conectan estas regiones con la península y que operan vuelos internos, dado que deben adelantar el descuento del 75%.