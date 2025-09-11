El alquiler vacacional crea su propio asistente virtual en las Islas

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), en colaboración con la empresa tecnológica X-net Group, presentó en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) el lanzamiento de Tourai Pro, un proyecto pionero que pretende transformar la gestión de la vivienda vacacional.

Tourai Pro son asistentes virtuales inteligentes, diseñados exclusivamente para el sector de la vivienda vacacional. Entre sus capacidades detaca la habilidad de pensar, hablar y actuar. Estos asistentes ofrecen una solución conversacional multilingüe con una plena disponibilidad que permite atender a los huéspedes de forma automática, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El proyecto responde a los retos más urgentes de los gestores de viviendas vacacionales: saturación de llamadas, pérdida de reservas por falta de respuesta, limitaciones de horarios, altos costes de atención telefónica y la dificultad de atender en varios idiomas. Con el nuevo proyecto, Tourai Pro, se busca mejorar la eficiencia operativa, aumentar los ingresos y ofrecer una experiencia más ágil y satisfactoria para los viajeros.

La inciativa que impula de Ascav y X-net Group busca posicionar al Archipiélago como referente internacional en innovación aplicada a la vivienda vacacional.