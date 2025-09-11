Anna Quintanilla, nueva directora general de Philip Morris Canarias

Philip Morris Spain (PMS) pone al frente de la dirección en su afiliada canaria a una profesional local. Anna Quintanilla asume este reto con el valor añadido de haber desarrollado su carrera en diferentes mercados internacionales antes de su regreso a las islas.

La sede de Canarias se caracteriza por servir de trampolín y desarrollo profesional, especialmente de directivos que hoy ocupan puestos de liderazgo en España y fuera del país. En esta ocasión, Philip Morris apuesta por el retorno de talento, combinando la experiencia global con el arraigo local y reforzando su compromiso con la región.

Trayectoria

Anna cuenta con una trayectoria académica en finanzas y administración de empresas y ha trabajado en importantes organizaciones como Deloitte, Grupo Domingo Alonso o HJ Heinz, consolidando un destacado perfil financiero y de gestión.

En Philip Morris, donde lleva más de 12 años de recorrido profesional, ha desarrollado una sólida carrera internacional ocupando diversas funciones en diferentes áreas geográficas, que le han conferido una visión global. Tras desempeñar puestos de responsabilidad en auditoría corporativa, gestión financiera, planificación estratégica y liderazgo comercial en Lausana o Dubái, su experiencia más reciente la sitúa en Casablanca, donde ejerció primero de directora comercial de la categoría de Productos Convencionales y luego de SFP (Smoke Free Products – Productos libres de humo) para Marruecos y el resto de los países del Magreb. Allí impulsó la expansión del negocio en el noroeste de África, alcanzando récords de cuota de mercado y sentando las bases para el desarrollo de alternativas al tabaco libres de humo.

Anna sustituye en el cargo a Carmina Fusté, que tras más de tres años dirigiendo el mercado canario continúa su carrera como directora general de Philip Morris International en Rumanía. Quintanilla asume el liderazgo de la filial canaria, situada en Las Palmas de Gran Canaria, dirigiendo un equipo de 120 personas con el objetivo de darle un nuevo impulso a la transformación de la compañía hacia un futuro libre de humo, y destaca que “volver a casa con la oportunidad de contribuir al crecimiento y desarrollo de esta región que tanto quiero es un privilegio que me llena de energía y compromiso”.

Más de 50 años en Canarias

Philip Morris lleva más de 50 años de presencia continuada en Canarias, tiempo en el que las islas han sido testigo de la evolución de la compañía desde una tabaquera convencional a la empresa tecnológica de vanguardia que es hoy, con fuertes aliados locales. El nombramiento de su nueva directora general en Canarias se produce en un contexto en el que el sector del tabaco mantiene un papel estratégico para la región, confirmando su importancia como motor industrial y siendo un pilar de diversificación económica a la cabeza de las exportaciones canarias.

Philip Morris International: Líder global en productos sin humo

Philip Morris International es una empresa internacional líder en bienes de consumo, que ofrece de forma activa un futuro sin humo y está ampliando su cartera a largo plazo para incluir productos fuera del sector del tabaco y la nicotina. La cartera actual de productos de la empresa se compone principalmente de cigarrillos y productos sin humo, incluidos los productos de tabaco calentado, bolsas de nicotina y productos de vapor.

A 31 de diciembre de 2024, los productos sin humo de PMI estaban a la venta en 95 mercados, y PMI estima que eran utilizados por 38,6 millones de adultos en todo el mundo. El negocio sin humo representó el 42% de los ingresos netos totales de PMI en el primer trimestre de 2025. Desde 2008, PMI ha invertido más de 14.000 millones de dólares para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos sin humo innovadores para adultos que, de otro modo, seguirían fumando, con el objetivo de acabar por completo con la venta de cigarrillos. Esto incluye la creación de capacidades de evaluación científica de primer nivel, sobre todo en las áreas de toxicología de sistemas preclínicos, investigación clínica y conductual, así como estudios posteriores a la comercialización. Tras una sólida revisión científica, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha autorizado la comercialización de General snus de Swedish Match y las bolsas de nicotina de ZYN, y las versiones de los dispositivos y consumibles IQOS de PMI, las primeras autorizaciones de este tipo en sus respectivas categorías.

Las versiones de los dispositivos y consumibles de IQOS y Snus General también obtuvieron las primeras autorizaciones de la FDA para productos de tabaco de riesgo modificado. Con una base sólida y una importante experiencia en Ciencias Biológicas, PMI tiene la ambición a largo plazo de expandirse en los ámbitos del bienestar y la atención sanitaria, y aspira a mejorar la vida de las personas a través de la prestación de experiencias de salud integradas. Las referencias a «PMI», «nosotros», «nuestro» y «nos» se refieren a Philip Morris International Inc. y sus filiales.