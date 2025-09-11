BBVA apoya el crecimiento de las pymes en áreas rurales con condiciones preferentes

El objetivo de esta iniciativa es canalizar financiación a autónomos y pymes por todo el territorio incluyendo zonas más remotas, como parte de la estrategia de sostenibilidad y crecimiento inclusivo. El nuevo programa contempla condiciones cerradas y mejoradas para todos los clientes y nuevos clientes que desarrollen actividad empresarial en estos municipios, con un foco especial en los jóvenes emprendedores.

“El objetivo de esta iniciativa es detectar y acompañar a los negocios con potencial en el entorno rural, facilitando su acceso a financiación en mejores condiciones para contribuir a que las oportunidades de desarrollo lleguen también a los municipios pequeños”, ha señalado el director de Sostenibilidad Banca Minorista de BBVA en España, Jaime Yrazusta, a la vez que ha remarcado que se trata de "una apuesta por la sostenibilidad social que reconoce el valor de emprender allí donde más se necesita".

“Las pymes del entorno rural son clave para el desarrollo sostenible de la comunidad. Estas empresas no sólo dinamizan la economía local, sino que fomentan un entorno de innovación y oportunidades a largo plazo. Conscientes de este valor estratégico, desde BBVA queremos ser un aliado clave en su camino y apoyar decididamente su evolución”, ha destacado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

BBVA cuenta con una alta capilaridad en los territorios, lo que le permite estar cerca del tejido productivo de cada comunidad autónoma. Su red de oficinas, cajeros y agentes ofrece un servicio cercano y personalizado a hogares, autónomos, pymes y empresas en todo el país, incluyendo municipios de menor tamaño. Esta presencia consolidada refuerza su modelo de banca centrado en la proximidad.

Aunque el avance de la digitalización ha transformado los hábitos de los clientes, que cada vez demandan más servicios no presenciales, para BBVA la red física sigue siendo un pilar esencial. Las oficinas no solo prestan servicio, sino que también construyen relaciones de confianza con los clientes y garantizan el acceso a los servicios financieros allí donde más se necesita.

Apoyo al emprendimiento

Por otro lado, BBVA ha sido pionero en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España sin coste adicional para el emprendedor. Este servicio, en colaboración con Ayuda T Pymes, permite crear una sociedad legalmente constituida en pocos días y sin tener que ocuparse de trámites administrativos, lo que ha eliminado una de las principales barreras a la hora de emprender. La firma de la escritura notarial se puede realizar de forma digital y, una vez formalizada, ésta se envía automáticamente a la oficina de BBVA, agilizando así los tiempos de alta.

El servicio ha ido ganando peso entre los nuevos emprendedores gracias a la atención personalizada y la posibilidad de realizar todo el proceso desde casa. BBVA logra entregar una empresa constituida a sus clientes en un tiempo récord de 15 días naturales. Este modelo de acompañamiento se complementa con productos como la Cuenta Empresa Bienvenida, sin comisiones, y promociones adicionales para nuevos clientes, como bonificaciones mensuales o TPVs sin coste durante el primer año.