El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la resistencia de la economía

Como se esperaba y suele suceder, el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se ha ceñido este jueves al guion esperado y ha decidido mantener los tipos de interés oficiales de la zona euro en el 2% en que llevan instalados desde principios de julio. Por segunda reunión consecutiva, la autoridad monetaria ha decidido dejar estable el precio del dinero, después de recortarlo en ocho ocasiones desde el máximo del 4% en que lo situó en septiembre de 2023 para combatir la espiral inflacionista agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La estabilidad que registra la inflación de la zona euro es la principal razón que está llevando al BCE a mantener la política monetario sin cambios. El IPC de la unión monetaria, así, lleva desde mayo instalado en niveles en torno al 2%, que es el objetivo que busca alcanzar el banco central a medio plazo de forma sostenida. El otro indicador principal que sigue el organismo también está dando buenas noticias: la inflación subyacente (que excluye los más volátiles precios de la energía y los alimentos sin procesar) se ha seguido moderando y cerró agosto en el 2,3%. "La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración del consejo de gobierno sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios", ha argumentado la institución.

La solidez de la economía y el mercado laboral, sumadas a la reducción de la incertidumbre provocada por el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, también han contribuido al mantenimiento de los tipos. De hecho, el escenario más esperado tras el recorte de junio era que hubiera una nueva y última rebaja del precio del dinero en otoño, pero desde entonces el mercado ha dejado de tener claro que vaya a ser así. Los inversores y analistas, en este sentido, daban por descontado que el BCE mantendría tipos en su reunión de este jueves y están más pendientes de los mensajes que pueda lanzar su presidenta, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior al consejo.

Riesgos latentes

No sería de extrañar que la alta funcionaria francesa repitiera el mensaje que lanzó en julio. Es decir, que el BCE está en un "buen lugar" para afrontar el futuro más inmediato, con lo que la estrategia implícita pasa por 'esperar y ver' cómo evoluciona la situación. Aunque la inflación y la economía están dándole buenas noticias, todavía hay riesgos e incertidumbres en el horizonte, como la situación en Ucrania y Gaza, a los que se ha sumado la reciente caída del Gobierno en Francia. Y ante ese panorama, el organismo no se quiere atar las manos anticipando futuros movimientos.

Una de las claves de la reunión, en este sentido, es la actualización trimestral de sus previsiones macroeconómicas, que en esta ocasicón no ha sufrido grandes variaciones. Sus economistas prevén ahora que la inflación se situará de media en el 2,1% en 2025, el 1,7% en 2026 y el 1,9% en 2027, frente al 2%, 1,6% y 2% que calcularon en junio. La inflación subyacente, también en línea, la estiman en el 2,4%, el 1,9% y el 1,8%, frente a la senda anterior de 2,4%, 1,9% y 1,9%. En cambio, es más optimista sobre la evolución económica de este año (1,2%, frente al 0,9% anterior), algo menos respecto al próximo (1%, en lugar de 1,1%) y neutro sobre 2027 (1,3% sin cambios).