Buenas noticias para quienes buscan alquileres asequibles: así funciona SEPES el nuevo portal público para encontrar vivienda

Este mes de septiembre, el Estado lanzará un nuevo portal público de vivienda llamado SEPES, con el objetivo de abaratar el coste de los alquileres creando viviendas accesibles, asequibles y dignas para que la ciudadanía pueda optar a ellas.

Otro de los motivos que ha llevado al Ministerio de Isabel Rodríguez a desarrollar este proyecto es demostrar que se pueden gestionar viviendas sin recurrir a precios abusivos en el mercado del alquiler.

¿Cómo funciona?

SEPES consiste en un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que funcionará bajo un modelo de gestión centralizado, integrará toda la información sobre la vivienda pública disponible. Se trata de un prototipo de plataforma digital similar a Idealista o Fotocasa, pero con la diferencia de que este es un portal público y con un fin social.

Este nuevo sistema estará disponible a través de un “Portal Abierto a la Ciudadanía”, una herramienta digital que facilitará el acceso, la transparencia y la gestión de viviendas protegidas o con rentas limitadas. Entre las funcionalidades destacadas, los usuarios podrán:

Consultar el catálogo de viviendas disponibles

Revisar los requisitos de acceso

Presentar solicitudes de alquiler

Gestionar contratos

Se prevé que la plataforma esté operativa en los próximos meses, durante los cuales conocerán nuevas funcionalidades y beneficios para los usuarios interesados.

Dirigido a los jóvenes

Principalmente, serán los jóvenes quienes se ven más beneficiados por esta iniciativa del Estado, ya que son los que más dificultades tienen para afrontar los alquileres. Sin embargo, no solo va dirigido a ellos sino también a personas en situaciones desfavorables o trabajadores que deben destinar casi la mitad de su salario a un alquiler.

Una de las claves del proyecto es que los inquilinos no tengan que destinar más del 30% los ingresos familiares al pago del alquiler. De este modo, el Estado ofrece una regularización más justa de los precios de los alquileres, los cuales están por encima del umbral recomendado por la Unión Europea.

¿Qué comunidades autónomas se verán más beneficiadas?

Las primeras promociones se esperan en las cuatro comunidades autónomas donde los precios del alquiler están más elevados: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

El objetivo marcado por el Ministerio de Vivienda es alcanzar 100.000 viviendas repartidas por toda España con la finalidad de que la ciudadanía pueda acceder a un alquiler asequible. De las cuales:

40.000 serán facilitadas por Sareb , la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. En primer lugar, se empezará por las viviendas que están en manos de los bancos.

serán facilitadas por , la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. En primer lugar, se empezará por las viviendas que están en manos de los bancos. 55.000 serán construidas en suelos de propiedades públicas a través de la nueva empresa del Estado.

Esta iniciativa se lleva a cabo para combatir los desorbitados precios del alquiler en nuestro país y que así todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna tal y como lo recoge la Constitución Española en su artículo 47.