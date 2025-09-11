Buenas noticias para quienes buscan alquileres asequibles: así funciona SEPES el nuevo portal público para encontrar vivienda
La plataforma inmobiliaria pública ofrecerá hasta 100.000 viviendas de alquiler asequible para facilitar acceso a hogares a jóvenes, familias y personas con ingresos mínimos
Este mes de septiembre, el Estado lanzará un nuevo portal público de vivienda llamado SEPES, con el objetivo de abaratar el coste de los alquileres creando viviendas accesibles, asequibles y dignas para que la ciudadanía pueda optar a ellas.
Otro de los motivos que ha llevado al Ministerio de Isabel Rodríguez a desarrollar este proyecto es demostrar que se pueden gestionar viviendas sin recurrir a precios abusivos en el mercado del alquiler.
¿Cómo funciona?
SEPES consiste en un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que funcionará bajo un modelo de gestión centralizado, integrará toda la información sobre la vivienda pública disponible. Se trata de un prototipo de plataforma digital similar a Idealista o Fotocasa, pero con la diferencia de que este es un portal público y con un fin social.
Este nuevo sistema estará disponible a través de un “Portal Abierto a la Ciudadanía”, una herramienta digital que facilitará el acceso, la transparencia y la gestión de viviendas protegidas o con rentas limitadas. Entre las funcionalidades destacadas, los usuarios podrán:
- Consultar el catálogo de viviendas disponibles
- Revisar los requisitos de acceso
- Presentar solicitudes de alquiler
- Gestionar contratos
Se prevé que la plataforma esté operativa en los próximos meses, durante los cuales conocerán nuevas funcionalidades y beneficios para los usuarios interesados.
Dirigido a los jóvenes
Principalmente, serán los jóvenes quienes se ven más beneficiados por esta iniciativa del Estado, ya que son los que más dificultades tienen para afrontar los alquileres. Sin embargo, no solo va dirigido a ellos sino también a personas en situaciones desfavorables o trabajadores que deben destinar casi la mitad de su salario a un alquiler.
Una de las claves del proyecto es que los inquilinos no tengan que destinar más del 30% los ingresos familiares al pago del alquiler. De este modo, el Estado ofrece una regularización más justa de los precios de los alquileres, los cuales están por encima del umbral recomendado por la Unión Europea.
¿Qué comunidades autónomas se verán más beneficiadas?
Las primeras promociones se esperan en las cuatro comunidades autónomas donde los precios del alquiler están más elevados: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.
El objetivo marcado por el Ministerio de Vivienda es alcanzar 100.000 viviendas repartidas por toda España con la finalidad de que la ciudadanía pueda acceder a un alquiler asequible. De las cuales:
- 40.000 serán facilitadas por Sareb, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. En primer lugar, se empezará por las viviendas que están en manos de los bancos.
- 55.000 serán construidas en suelos de propiedades públicas a través de la nueva empresa del Estado.
Esta iniciativa se lleva a cabo para combatir los desorbitados precios del alquiler en nuestro país y que así todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna tal y como lo recoge la Constitución Española en su artículo 47.
- Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”
- El Café Madrid, precintado por separar la actividad del restaurante del hotel
- Pelea multitudinaria a puñetazos y palos en plena calle de la Vega de San José
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva
- Ni Seychelles ni el Caribe: la mejor playa del mundo para National Geographic está en Canarias
- Una decena de detenidos en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Tenerife
- Una familia de Ingenio con seis hijos pide ayuda ante un inminente desahucio: “Si no tenemos un techo nos los quitan”