El empresario Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital

Felipe Peraire, dueño hasta 2023 de la azulejera Baldocer, ha cerrado la compra del centro comercial Gran Vía de Alicante propiedad desde 2017 del fondo Europa Capital. Según ha podido saber 'activos', diario de economía de El Periódico y Prensa Ibérica, y confirman fuentes cercanas al empresario castellonense, el activo se ha transaccionado por un precio superior a los 50 millones de euros.

Con esta operación, Peraire vuelve a posición inversora después de protagonizar varias operaciones inmobiliarias entre 2023 y 2024, como la compra del parque Nasas Nigrán, en el sur de Galicia, a José Luis López, popularmente conocido como 'el Turronero'; una cartera de tres centros comerciales por 140 millones, Som Multiespai (Barcelona), Zubiarte (Bilbao) y Ruta de la Plata (Cáceres); y el hotel Palacio Solecio en Málaga por 51 millones, estas dos últimas adquiridas al mismo fondo, al alemán ActivumSG.

Por su parte, Europa Capital compró Gran Vía de Alicante en 2017 a RREEF, fondo inmobiliario de Deutsche Bank, por 53 millones de euros. Realmente, el fondo se alzó únicamente la galería comercial, que suma casi 20.300 metros cuadrados —además de 1.603 plazas de aparcamiento—, el 55% de la superficie del activo. Los 17.900 metros cuadrados restantes corresponden al hipermercado del centro, propiedad de la filial inmobiliaria del gigante francés Carrefour, Carrefour Property.

En 2017, Europa Capital financió la operación con un préstamo de 32,1 millones otorgado por el banco austriaco Bawag, que fue amortizado en 2024. Desde entonces, el propio fondo desde su matriz en Luxemburgo otorgó un pasivo a su filial española de casi 21,5 millones, con vencimiento hasta 2025 y pospuesto hasta 2027. En los últimos dos años, la gestora ha intentado desinvertir el activo, hasta este momento sin éxito, tras haber cumplido su ciclo de inversión y solo recibir ofertas inferiores a los 50 millones, según una de las fuentes consultadas.

Exterior del centro comercial Gran Vía de Alicante adquirido por Felipe Peraire / LyC Consultores

Según el directorio de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), entre los inquilinos de Gran Vía de Alicante están Primark, H&M, Lefties, Bershka, Pull&Bear o Primor, además de cadenas de restauración como La Mafia, Foster's, Burger King o 100 Montaditos. En 2023, el centro recibió 6,5 millones de visitantes y cumplió 25 años desde su inauguración y doce desde su última reforma. El activo está distribuido en tres plantas y su ocupación ronda el 90%.

Felipe Peraire, nuevo terrateniente

Felipe Peraire (Albocàsser, Castellón, 1959) se ha erigido en los últimos años como uno de los grandes inversores en el mercado inmobiliario patrio. El empresario fundó la empresa de cerámica Baldocer, que fue capaz de sobrevivir a la crisis de 2007 por su bajo endeudamiento, posición que le permitió además comprar empresas rivales en una grave situación financiera. En septiembre de 2023, Peraire traspasó la azulejera a la mexicana Lamosa, segundo mayor productor de cerámicos del mundo, que pagó 425 millones de euros en dos tramos: uno en 2023 de 354 millones y otro de 71 millones abonados este mismo año durante el segundo trimestre.

El empresario valenciano ha reinvertido una parte relevante de las plusvalías obtenidas por la transacción en 'ladrillo'. Además de las mencionadas operaciones, el empresario tiene varios proyectos, entre ellos Porta de Mar, en Castellón, suelo en el que desarrollará a largo plazo más de 400 viviendas, un hotel de cinco estrellas, una clínica de lujo y restaurantes, tal y como ha informado El Periódico Mediterráneo, medio de Prensa Ibérica. También tiene en promoción cuarenta villas en una de las zonas más atractivas de la República Dominicana.