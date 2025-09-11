Nueva oportunidad para los inversores en Canarias: la Seguridad Social subasta un solar en esta localidad de Fuerteventura en septiembre

La Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) pone a disposición de todos los contribuyentes una nueva propiedad embargada. Los inversores interesados pueden acudir a la subasta que se celebrará en la sede de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 25 de septiembre. Esta parcela se une a un lote de otros tres solares ubicados en Pájara (Fuerteventura) por los que se pujará el mismo día.

El solar urbano localizado el Valle de La Pared, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), está muy cercano al litoral. Su excelente ubicación lo convierte en una excelente oportunidad para inversores. La parcela está valorada en 54.120 euros.

¿Qué son las subastas de la Seguridad Social?

Las subastas de la Seguridad Social son un procedimiento legal para recuperar deudas que contraen los particulares o empresas con la administración. Cuando un deudor no cumple con sus obligaciones de pago, la TGSS puede embargar bienes muebles e inmuebles y ponerlos a disposición del público en subasta. Cualquier persona interesada puede participar, siempre que cumpla con los requisitos establecidos y deposite la fianza previa exigida.

Cada año se celebran en España cientos de subastas públicas de bienes embargados por la Seguridad Social, que se organizan periódicamente en todas las provincias, dependiendo del volumen de embargos y expedientes abiertos. Actualmente, gracias a la implementación del sistema online, participan ciudadanos de todos los puntos de la geografía nacional.

La subasta en Pájara es un solar en el Valle de La Pared

El bien que se subasta en esta ocasión es la finca registral número 1689, un solar urbano de 205 metros cuadrados situado en Valle de La Pared, en la península de Jandía (municipio de Pájara). El terreno, que figura inscrito como pleno dominio con carácter privativo y carece de cargas registrales, lo que lo convierte en una opción atractiva para potenciales inversores.

Los límites del solar se reparten con otras parcelas segregadas de la finca matriz y con terrenos colindantes de la misma urbanización. Según la convocatoria, el importe de tasación es de 54.120 euros, aunque el tipo de enajenación fijado para la puja será de 167.640 euros.

La subasta tendrá lugar el 25 de septiembre a las 10:00 horas en la sede de la Seguridad Social situada en la calle Pérez del Toro, 89, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se podrán presentar las ofertas de los licitadores interesados en adquirir este terreno en una de las zonas más demandadas de Fuerteventura.