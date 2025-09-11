El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, tiene el gasoil a 0,939€ el litro. En Ingenio, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,955€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, jueves 11 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,955€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CEPSA de Carretera General del Sur km 34,5 tiene la Gasolina 98 a 1,035€ el litro. También puedes optar por la estación SHELL REHOYAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC 200 km 16, con la Gasolina 98 a 1,089€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,065€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,065€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23, a 1,129€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TEGUISE GOLF en Avenida Campo de Golf de Teguise a 1,139€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,057€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,057€ el litro de Gasóleo A.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde sale a 1,040€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,129€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, la estación de servicio DISA EL CARACOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,139€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 11 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,119€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,129€ el litro.

