Sector bancario
El Govern catalán ve "muy relevante" que el consejo del Sabadell rechace la opa del BBVA de forma "clara y unánime"
Sara González
El Govern de Salvador Illa considera que es "muy relevante" que el consejo de administración del Banc Sabadell haya rechazado por unanimidad la oferta de compra presentada por el BBVA. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que se trata de una respuesta "clara". Tratanto de no pisar ningún callo añaden que "respetan" el proceso de decisión y que ahora todo quedará en manos de los accionistas, aunque en los últimos meses tanto el president de la Generalitat como sus consellers se han mostrado contrarios a la opa.
En el Govern están convencidos que las condiciones fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para preservar "el interés general" están siendo útiles para que la opa no acabe resultando lesiva para los intereses de las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de Catalunya. No obstante, se acogen a la "prudencia" sobre la decisión final que acaben tomando los accionistas del Sabadell a sabiendas también de que cabe la posibilitat que el BBVA acabe elevando su oferta.
"Yo preferiría que no saliera adelante", llegó a manifestar públicamente Illa el pasado mes de junio en las jornadas que organiza el Cercle d'Economia con toda la flor y nata del mundo empresarial en la primera fila.
Suscríbete para seguir leyendo
- Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”
- El Café Madrid, precintado por separar la actividad del restaurante del hotel
- Pelea multitudinaria a puñetazos y palos en plena calle de la Vega de San José
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva
- Ni Seychelles ni el Caribe: la mejor playa del mundo para National Geographic está en Canarias
- Una decena de detenidos en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Tenerife
- Una familia de Ingenio con seis hijos pide ayuda ante un inminente desahucio: “Si no tenemos un techo nos los quitan”