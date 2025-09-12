Nueva deducción en el IRPF: cómo recuperar hasta 340 € si tus ingresos son bajos

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley 5/2025, de 24 de julio, ha incorporado una medida que promete aliviar la presión tributaria de quienes menos ganan. Se trata de una deducción en el IRPF de hasta 340 euros anuales, aplicable con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, destinada a trabajadores con salarios reducidos. Sin embargo, este beneficio no está exento de matices que conviene analizar a fondo para evitar sorpresas al presentar la declaración de la renta.

Podrán aplicarse la deducción los contribuyentes que cumplan dos requisitos básicos: ingresos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y otras rentas que no superen los 6.500 euros.

Los trabajadores que perciban un salario igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado para 2025 en 16.576 euros anuales, podrán acceder a la deducción completa de 340 €. A partir de esa cifra, el importe se reduce de forma progresiva, restando un 0,2 % por cada euro que supere los 16.576 € hasta el tope de 18.276 €.

Retenciones y obligación de declarar

Aunque pueda parecer un simple incentivo, la deducción implica la obligación de presentar la declaración de la renta para recuperar lo retenido. Hasta 2024, el SMI estaba exento de tributar, lo que permitía a muchos trabajadores no presentar el IRPF. Sin embargo, con el nuevo SMI de 2025, las retenciones han pasado a situarse entre el 1,5 % y el 2 %, según cálculos de la Agencia Tributaria.

Esto significa que, si bien se podrá recuperar esa cantidad en la declaración, quien no la presente perderá el derecho al reembolso, un aspecto que ya han señalado asesores fiscales en distintos medios especializados.

Comparativa con ejercicios anteriores

En ejercicios pasados, con un SMI de 15.876 euros anuales, los contribuyentes en esa franja estaban totalmente exentos de IRPF. La actualización del SMI ha supuesto que se aplique una retención mínima, generando la necesidad de realizar la declaración para obtener la devolución.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que más de 1,5 millones de asalariados en España se sitúan en niveles salariales cercanos al SMI, por lo que la nueva deducción impactará en un segmento amplio de la población trabajadora.

Lucía Feijoo Viera

Estudios y análisis de expertos

Informes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y del Tax Foundation señalan que las deducciones fiscales son eficaces para compensar la presión tributaria, pero advierten de que obligar a declarar puede suponer una carga administrativa para colectivos con escasa formación fiscal.

Asimismo, el Consejo General de Economistas recuerda que el desconocimiento de este requisito podría derivar en la pérdida de la devolución, lo que afectaría de forma directa a quienes tienen rentas más bajas.

La Agencia Tributaria ofrece una guía actualizada para calcular el IRPF y verificar si se cumplen las condiciones de esta deducción.

Impacto económico y social

Esta medida se enmarca en un contexto de inflación moderada, con una subida de precios en torno al 3 % interanual, según el INE. Para muchos hogares con rentas bajas, la posibilidad de recuperar hasta 340 euros supone un alivio que puede destinarse a cubrir gastos básicos como alimentación, transporte o suministros.

Exterior de la Agencia Tributaria. / La Provincia

No obstante, algunos analistas advierten que la medida no sustituye a una reforma fiscal integral, que reduzca de forma estable la carga sobre los salarios más reducidos.

Claves para aplicar la deducción

Comprobar los ingresos : es imprescindible que los rendimientos del trabajo no superen los 18.276 euros y las rentas adicionales no excedan los 6.500 euros .

: es imprescindible que los rendimientos del trabajo no superen los y las rentas adicionales no excedan los . Presentar la declaración : incluso si no existe obligación, para recuperar la retención se debe presentar el IRPF.

: incluso si no existe obligación, para recuperar la retención se debe presentar el IRPF. Revisar retenciones: es recomendable verificar el porcentaje aplicado en nómina a través de la calculadora de retenciones de la Agencia Tributaria, disponible en su web oficial.

La deducción de hasta 340 € en el IRPF anunciada por la Ley 5/2025 se presenta como un alivio para las rentas más bajas, pero obliga a una mayor planificación fiscal. La clave no está solo en cumplir los requisitos de ingresos, sino en presentar la declaración incluso cuando antes no era necesario.

En un escenario donde el SMI ya no está exento de tributación, la información y el acceso a asesoramiento fiscal son esenciales para que los trabajadores con menores ingresos no pierdan este beneficio.