Los acreedores de los hoteles de Taurito cobran el 100% tras la puja de Lopesan

La puja por los hoteles de Taurito permitirá a los acreedores cobrar el 100% de sus intereses a la concursada Mar Abierto (Santana Cazorla). La empresa Isla Marina, del grupo Lopesan, se ha hecho con cuatro de los cinco lotes de la subasta -que incluyen los establecimientos Lago, Valle y Costa-, los locales comerciales y dos suelos en Meloneras tras un desembolso que supera los 90 millones. El quinto lote, que incluye suelo en Arguineguín, va a parar a Servatur.

La decisión ya está comunicada desde el 18 de julio, a la espera de que el juez emita el auto de adjudicación. Las pujas han sido muy superiores a los valores iniciales, duplicando los precios de salida, lo que da para colmar el procedimiento concursal en el que está envuelta la empresa y que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria desde 2021.

Entre los acreedores personados en la causa se encuentran el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Mogán, aparte de empresas privadas como el Grupo IFA o Isla Marina.

Lote 1.

La puja más alta por el lote uno de la subasta ha sido de 85 millones. Este paquete incluye un total de 615 habitaciones entre los tres hoteles que posee Mar Abierto en Taurito, que cuentan con entre tres y cuatro estrellas.

Lote 2.

El segundo paquete incluido ha recibido la puja más alta de 5,2 millones. Comprende 26 fincas registrales de locales comerciales con terraza en la playa de Taurito.

Lote 3.

Por el tercer bloque la puja ha sido de 3,5 millones. En el bloque se incluye un suelo en Maspalomas con características de urbanizable programado y uso como apartahotel u hotel bungalow. La superficie total es de 11.906 metros cuadrados con una edificabilidad de 6.090 metros cuadrados.

Lote 4.

La siguiente oferta es semejante a la anterior e incluye otro suelo urbanizable programado con uso como apartahotel u hotel bungalow por 2,9 millones. Comprende una superficie de 11.097 metros cuadrados con una edificabilidad de 6.090 metros cuadrados.

Lote 5.

El último bloque es de suelo rústico con uso de hotel y residencial turístico. La superficie total es de 86.100 metros cuadrados con una edificabilidad de 21.525 metros cuadrados.

Además, el lunes concluirá una nueva subasta con otros dos lotes. El sexto pretende hacer frente a posibles condenas si la empresa resulta culpable en el procedimiento concursal, mientras que el séptimo es la subasta de un crédito que se sigue contra el grupo Santana Cazorla de 50.000 euros.