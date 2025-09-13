Malas noticias para los autónomos y las pymes: así es el nuevo sistema que obliga de facturación que obliga Hacienda
La Agencia Tributaria implantará un nuevo sistema de facturación electrónica a partir de 2026
A partir de 2026, todos los autónomos y pymes deberán adaptarse al nuevo sistema de facturación propuesto por el ministerio de Hacienda. Esto será obligatorio, y tendrán que enviarse todas la facturas en tiempo real a Hacienda y además, estarán dotadas de un QR.
El objetivo es reducir los fraudes fiscales y que las facturas no puedan modificarse.
¿Qué es VeriFactu?
VeriFactu es una herramienta impulsada por la Agencia Tributaria con el objetivo de frenar el fraude fiscal. Para ello, los sistemas de facturación deberán adaptarse a una normativa específica que garantice su seguridad y permita un seguimiento en tiempo real.
De este modo, los autónomos y empresas deberán asegurarse de que su software de facturación sea compatible con VeriFactu, con el fin de evitar posibles sanciones. Además, esta medida agiliza los procesos contables y reduce los costes de gestión administrativa.
Gratuito
VeriFactu es el nombre con el que se conoce, de forma abreviada, al reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023, que obliga a autónomos y empresas a utilizar sistemas informáticos que garanticen la totalidad, trazabilidad, el envío y el seguimiento automático de las facturas a Hacienda.
Estos programas generan un registro de facturación en tiempo real, y para evitar fraudes se utiliza huella digital o código QR que permiten verificar la autenticidad del documento.
Una de las opciones disponibles para facilitar este proceso es Odoo, que ha integrado en sus bases todos los requisitos exigidos por VeriFactu. Se trata de una aplicación totalmente gratuita y compatible con la Agencia Tributaria.
Sanciones por incumplimiento
Incumplir esta nueva normativa puede acarrear graves consecuencias para los empresarios, las sanciones económicas previstas en la Ley General Tributaria (LGT) para quienes no cumplan con los requisitos del nuevo sistema de facturación electrónica (VeriFactu) son las siguientes:
- Multas por software ilegal: Si una empresa decide utilizar un software que no este sujeto a la normativa, no certificado o que se haya modificado para transformar los datos que se envían a la Agencia Tributaria, la empresa o empresario se expone a una sanción de hasta 50.000 euros.
- Sanciones por no certificar los programas: Vender programas sin la certificación correspondiente, cuando esta sea obligatoria, acarreará una sanción de 1.000 euros por cada sistema informático.
- Hasta 150.000 euros de multa por cada software: Las sanciones para quienes incumplan la nueva normativa de facturación electrónica son elevadas. Fabricar, comercializar o distribuir sistemas informáticos que no cumplan con lo exigido por Hacienda podrá suponer una multa de 150.000 euros por cada tipo y por cada ejercicio en el que se haya vendido.
- Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”
- El Café Madrid, precintado por separar la actividad del restaurante del hotel
- Pelea multitudinaria a puñetazos y palos en plena calle de la Vega de San José
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- Primer premio de la Lotería Nacional en Canarias
- Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva
- Ni Seychelles ni el Caribe: la mejor playa del mundo para National Geographic está en Canarias
- Una decena de detenidos en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Tenerife